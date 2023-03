Rot-Weiss Essen: Diese Spieler kehren gegen Bayreuth zurück

Essen. Krankheitswelle bei Rot-Weiss Essen – aber gegen die SpVgg Bayreuth kehren wohl mehrere Spieler zurück in den Kader. Das Personal-Update von RWE.

„Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Wochenende“, sagte Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth (So., 13 Uhr/Stadion an der Hafenstraße). Das liegt daran, dass Rot-Weiss Essen das Schlimmste der Krankheitswelle offenbar hinter sich hat.

Beim 1:0-Pokalsieg gegen den Wuppertaler SV am Mittwochabend fehlten elf Spieler. An diesem Wochenende werden Simon Engelmann, Meiko Sponsel und Lawrence Ennali krank ausfallen, hinzu kommt Felix Götze, der gerade in der Reha ist. Niklas Tarnat und Luca Wollschläger hingegen werden beim Abschlusstraining am Samstag wohl mittrainieren können.

Rot-Weiss Essen: Dabrowski sieht „Licht am Ende des Tunnels“

Und: Clemens Fandrich, Andreas Wiegel, Moritz Römling, Michel Niemeyer und Felix Wienand standen schon am Freitag auf dem Platz. Dass sie am Sonntag im Kader stehen, ist wahrscheinlich. Dabrowski sieht daher „etwas Licht am Ende des Tunnels“.

Nach dem Sieg in Wuppertal musste sich die Mannschaft regenerieren. Die Krankheitswelle kam just zur Englischen Woche, ein denkbar schlechter Zeitpunkt. Umso stolzer ist der Trainer auf sein Team. RWE habe den Widrigkeiten getrotzt und sich im Pokal durchgesetzt.

„Ich habe in Wuppertal keine B-Elf von uns gesehen, die gibt es auch nicht. Aber klar, die Jungs sind eng zusammengerückt und haben von Anfang an gezeigt, dass sie das Spiel mit den notwendigen Mitteln angehen wird“, so Dabrowski. Das „Quäntchen Glück“ in der zweiten Halbzeit habe sich RWE erarbeit. „Wir können als Gruppe vor Bayreuth viel aus diesem Auftritt herausziehen.“

RWE-Trainer Dabrowski vertraut dem Kader

Das spreche für den Kader. „Wir sind immer in der Lage, Spieler, die in den letzten Wochen nicht so nah dran waren, reinzuwerfen. Und diese Spieler bringen ihre Leistung“, sagte Dabrowski und meinte damit Akteure wie Sandro Plechaty und Cedric Harenbrock. Beide waren außen vor beziehungsweise verletzt. In Wuppertal spielten sie von Beginn an. Der RWE-Trainer vertraut seinem Kader „maximal“.

Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

