Rot-Weiss Essen: Die späten Gegentore dürfen so nicht fallen

Essen. Auch in Ingolstadt verspielt Rot-Weiss Essen spät einen Sieg. Darüber sprechen wir in unserem Format "Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk".

Zum fünften Mal in dieser Saison hat Rot-Weiss Essen einen möglichen Sieg in der 3. Liga in der Schlussphase hergegeben. Am Samstag führte RWE beim FC Ingolstadt bis zur 90. Minute mit 1:0, kassierte dann aber nach einer Unachtsamkeit in der Defensive den Ausgleich. Insgesamt hat der Aufsteiger so schon zehn Punkte verschenkt. Das tut weh.

In unserem Video-Format "Vonne Hafenstraße - der RWE-Talk" sprechen wir am Tag danach über den erneuten Schock für RWE und Essens Hang zu späten Gegentoren. Moderatorin Kira Alex ordnet mit den RWE-Experten Ralf Wilhelm und Justus Heinisch das Ingolstadt-Remis ein und schaut auf das Duell im Niederrheinpokal am Mittwoch beim Wuppertaler SV (19 Uhr).

Rot-Weiss Essen und Ron Berlinski mussten sich mit einem 1:1 beim FC Ingolstadt zufrieden geben. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

