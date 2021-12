Rot-Weiss Essen: Das sind die RWE-Topscorer des Jahres 2021

Essen. Rot-Weiss Essen erzielte in den Pflichtspielen im Jahr 2021 insgesamt 117 Tore – ein beachtlicher Wert. Das sind die RWE-Topscorer.

Ein Wert, der sich sehen lassen kann: Im Schnitt erzielte Rot-Weiss Essen im Kalenderjahr etwa 2,5 Tore pro Pflichtspiel. Konkret lautet die Statistik: In den 47 Partien, in denen die Bergeborbecker um Punkte in der Regionalliga West oder ums Weiterkommen in die nächste Pokalrunde kämpften, markierten sie 117 Tore. Doch welche RWE-Spieler trafen am häufigsten, welche bereiteten die meisten Tore vor? Hier gibt es den Überblick.

Wenig überraschend steht Simon Engelmann auf Platz eins des Rankings. Essens Mittelstürmer besorgte 29 der 116 RWE-Tore selbst. Hinzu kommen elf Assists im Jahr 2021, das macht insgesamt: 40 Scorerpunkte. Damit ist Engelmann voll eingeschlagen. Mit hohen Erwartungen war der 32-Jährige im Sommer 2020 nach Essen gewechselt. Beim SV Rödinghausen, der den großen Favoriten RWE Saison für Saison immer wieder ärgerte, erzielte er in 68 Tore und markierte 28 Assists.

Rot-Weiss Essen: Alles zum Brennpunkt Dennis Grote:

Auf Platz zwei Folgt Oguzhan Kefkir. Der 30-Jährige war im Jahr 2021 an 27 RWE-Toren beteiligt. 13 Treffer erzielte er, 14 legte der Flügelstürmer, der 2019 vom KFC Uerdingen an die Hafenstraße kam, auf. Apropos: Beim 11:0-Erfolg über besagten KFC im Oktober traf er dreifach und bereitete drei weitere Tore vor.

Rot-Weiss Essen: Dennis Grote und Isaiah Young teilen sich Platz vier

Mittelfeldstratege Cedric Harenbrock folgt in dem Ranking, belegt Platz drei mit 22 Scorerpunkten. Der 23-Jährige erzielte acht Tore selbst und gab zusätzlich zehn Vorlagen.

Dennis Grote und Isaiah Young teilen sich den vierten Rang mit jeweils 17 Scorerpunkten. Dabei war Grote der versiertere Torjäger mit sieben Toren. Young traf „nur“ sechs Mal.

Rot-Weiss Essens Cedric Harenbrock traf auch beim 6:1-Kantersieg über den Bonner SC im Dezember. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Dahinter rangiert Zlatko Janjic, der erst im vergangenen Sommer nach Essen gewechselt war. Der 35-Jährige jubelte in der laufenden Regionalliga-Spielzeit 2021/22 bislang über neun eigene Tore und drei Assists.

Rot-Weiss Essens Topscorer im Jahr 2021:

Simon Engelmann: 40 Scorerpunkte (29 Tore und elf Vorlagen).

Oguzhan Kefkir: 27 Scorerpunkte (13 Tore und 14 Vorlagen).

Cedric Harenbrock: 22 Scorerpunkte (Acht Tore und zehn Vorlagen).

Dennis Grote: 17 Scorerpunkte (sieben Tore und zehn Vorlagen).

Isaiah Young: 17 Scoerpunkte (sechs Tore und elf Vorlagen).

Zlatko Janjic: Zwölf Scorerpunkte (neun Tore und drei Vorlagen).



Die Daten stammen vom Portal „transfermarkt.de“. (juh)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE