Rot-Weiss Essen: Das ist RWE-Trainer Christoph Dabrowski

Essen. Christoph Dabrowski ist seit Juli 2022 beim Drittligisten Rot-Weiss Essen tätig. Karriere, Vereine, Arbeitsweise: Das ist der RWE-Trainer.

Am 2. Juni 2022 verkündete Rot-Weiss Essen: Christoph Dabrowski wird neuer Trainer des Drittligisten. Der 44-Jährige übernahm die Mannschaft nach der Regionalliga-Meisterschaft und hatte von Beginn an ein klares Ziel.

Er möchte den Traditionsverein, der nach 14 Jahren im Amateurlager in den Profifußball zurückgekehrt ist, in der 3. Liga etablieren möchte. „Mein ganzer Fokus liegt zunächst darauf, in diesem Jahr in der Liga zu bleiben. Darauf aufbauend müssen wir die nächsten Schritte machen und uns weiter professionalisieren“, sagte er gegenüber dieser Redaktion.

Rot-Weiss Essens Trainer Christoph Dabrowski: „Man muss glaubhaft sein“

Seine Amtszeit in Essen begann turbulent. Auf hohe Niederlagen folgten teils emotionale Flutlicht-Siege. Dabrowski hat sich aber schnell eingelebt an der Hafenstraße, wie er in unserem Interview verriet: „Ich fühle mich in dem Verein mit seinem leidenschaftlichen Umfeld total wohl. Mir macht es Spaß hier. Viel Zeit habe ich nicht, um die Stadt zu erkunden, aber ich war durchaus abends schon mal schön essen.“

Über Rot-Weiss Essen sagte der Trainer zudem: „Auf diesen Job kannst du dich nicht richtig vorbereiten. Hier ist alles noch ein bisschen emotionaler. Du musst die Power und Wucht erleben, wenn es losgeht. Und damit musst du klarkommen. Die Herausforderung ist es, in diesen Emotionen die Ruhe zu bewahren.“ Dabei helfen ihm nach eigener Auskunft auch die Erfahrungen aus seiner aktiven Zeit weiter.

Rot-Weiss Essen: Trainer Christoph Dabrowski hat 273 Mal in der Bundesliga gespielt

Dabrowski wurde 1978 im polnischen Kattowitz geboren. Mit dem Fußballspielen begann der spätere zentrale Mittelfeldspieler in Berlin. Über die Nachwuchsabteilung von Hertha BSC kam er mit 17 Jahren in die Jugend von Werder Bremen. Von 1995 bis 2001 spielte er für den SV Werder, bei dem er seine ersten Bundesliga-Minuten bekam. 1999 besiegte er mit den Bremern zudem im DFB-Pokal-Endspiel den FC Bayern München (6:5 n.E.).

Für zwei Jahre wechselte er zu Arminia Bielefeld, ehe er 2003 zu Hannover 96 ging. Drei Jahre spielte er be den „Roten“, dann zog es ihn erstmals ins Ruhrgebiet. Beim VfL Bochum blieb er die längste Zeit seiner Karriere. Im Ruhrstadion spielte er von 2006 bis zu seinem Laufbahnende 2013. Er brachte es insgesamt auf 273 Bundesliga-Spiele und 103 Einsätze in der 2. Bundesliga.

Die Spielerstationen von Rot-Weiss Essens Christoph Dabrowski im Überblick:

Werder Bremen (1995 – 2001)

Arminia Bielefeld (2001 – 2003)

Hannover 96 (2003 – 2006)

VfL Bochum (2006 – 2013)

Nur drei Monate nach seinem letzten Bundesliga-Spiel fing er an, bei Hannover 96 im Nachwuchsleistungszentrum zu arbeiten. Er war 58 Partien Co-Trainer von Sören Osterland bei der Zweiten und trainierte ab 2014 die U17. Ein Jahr war er folgend Assistent von Michael Frontzeck, Thomas Schaaf und Daniel Stendel in der Bundesliga.

Christoph Dabrowski ist seit Sommer 2022 Trainer bei Rot-Weiss Essen. Foto: Michael Gohl / FUNKE Foto Services

Von 2016 bis 2018 trainierte er die Hannoveraner U19, dann drei Jahre die Regionalliga-U23, ehe er selbst Coach der Zweitliga-Profis wurde. Sein Vertrag wurde im Sommer 2022 nicht verlängert – dann folgte der Wechsel zu Rot-Weiss Essen.

Die Trainerstationen von Rot-Weiss Essens Christoph Dabrowski im Überblick:

Hannover 96 II und U17 (2013 – 2015)

Hannover 96 Co-Trainer der Profis (2015 – 2016)

Hannover 96 U19-Trainer (2016 – 2018)

Hannover 96 U23-Trainer (2018 – 2021)

Hannover 96 Profi-Trainer (2021 – 2022)

Rot-Weiss Essen (seit 2022)

Christoph Dabrowskis Vertrag als Trainer von Rot-Weiss Essen läuft derweil bis zum Sommer 2024.

