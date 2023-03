Rot-Weiss Essen: Darum muss U17 in Bundesliga weiter zittern

Die U17 von Rot-Weiss Essen verliert zu Hause überraschend gegen SF Siegen. Vor dem letzten Spieltag der U17 Bundesliga gibt es viele Optionen.

RWE - SF Siegen U17 3:5 (1:3). Die Entscheidung im Abstiegskampf der U17-Bundesliga ist vertagt: Nach der unerwarteten 3:5-Niederlage gegen muss auch RWE weiter zittern. „Eigentlich waren drei Punkte fest eingeplant, aber wir müssen Ruhe bewahren und uns auf Düsseldorf nächste Woche fokussieren“, betonte RWE-Coach Simon Hohenberg. Die frühe Essener Führung durch Yan-Marcos Friessner glich Siegen fast im direkten Gegenzug aus.

Nach einer Viertelstunde erzielte Jann Lotz nach einem Konter die Führung für die Gäste. Dann traf RWE-Defensivmann Nikita Shchepetkin auch noch zum 1:3 ins eigene Tor. Direkt nach der Pause erhöhte Siegen auf 4:1. „Wir hatten heute einen komplett gebrauchten Tag. Teilweise haben wir zu sorglos und naiv verteidigt“, sagt Hohenberg. Über dem Strich stehen momentan SC Paderborn, MSV Duisburg und mit drei Punkten Vorsprung RWE.

Tore: 1:0 Friessner (2.), 1:1 El-Chaabi (4.), 1:2 Lotz (14.), 1:3 Shchepetkin (23.), 1:4 Mazrekaj (46.), 2:4 Alpkaya (54.), 2:5 El-Chaabi (66.), 3:5 Syzmanski (83.).

U19-Bundesliga: U19 von Rot-Weiss Essen zeigt Moral und Herz

RWE - VfL Bochum 3:4 (0:2). RWE ist bereits abgestiegen. „Ich bin stolz auf die Jungs. Sie haben heute ihr Herz auf dem Platz gelassen. Wir haben Bochum alles abverlangt“, zog Essens Co-Trainer Niklas Mack, der den erkrankten Chefcoach Suat Tokat vertrat, sein Resümee.

Die Bochumer gingen per Doppelschlag noch vor der Pause mit 2:0 in Führung. Sie hatten zwar mehr vom Spiel, die Gäste liefen aber mutig an und hatten gute Umschaltmomente. Die Rot-Weissen bewiesen auch beim Stand von 1:4 Moral und kamen durch Heuser und Brune auf 3:4 heran. „In den letzten Minuten waren wir dann am Drücker, konnten uns aber keine zwingenden Chancen mehr erspielen.“

Tore: 0:1 Fava (35.), 0:2 Pannewig (43.), 1:2 Brune (47.), 1:3 Tasov (49.), 1:4 Golubytskij (73.), 2:4 Heuser (80.), 3:4 Brune (E, 84.).

