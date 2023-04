Rot-Weiss Essen: Nowak-Trennung hat Dabrowski „überrascht“

Essen. Rot-Weiss Essen und Jörn Nowak haben sich getrennt. Trainer Christoph Dabrowski spricht über das Aus des Sportdirektors und die Nachfolger.

Am Donnerstag hat sich Rot-Weiss Essen von Sportdirektor Jörn Nowak getrennt. Marcus Steegmann, bisher Chefscout, und Christian Flüthmann, bisher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, übernehmen die Aufgaben des 36-Jährigen, der knapp vier Jahre bei RWE tätig war.

Die Information, dass sich RWE und Nowak trennen, hat Christoph Dabrowski „überrascht“, wie der Trainer am Freitagmittag sagte: „Ich war nicht involviert in den Prozess und habe das vorgestern erfahren.“ Gut und vertrauensvoll habe Dabrowski mit Nowak zusammengearbeitet. Der Verein habe diese Entscheidung nun getroffen, das gelte es zu akzeptieren. „Ich bin schon ein paar Jahre im Profifußball dabei und habe einiges erlebt. Der Verein steht am Ende über allem“, so Dabrowski.

Rot-Weiss Essens Dabrowski will sich auf das Sportliche konzentrieren

„Für mich ist das entscheidende nach wie vor“, ergänzte er, „mich auf die Mannschaft und die sportlichen Ziele zu fokussieren. Wir gehen damit professionell um und schauen nach vorne.“ Die Mannschaft habe die oberste Priorität.

Gemeinsam mit Steegmann, Flüthmann und auch Vorstand Marcus Uhlig habe er bereits zusammengesessen. Es gibt ja vieles zu besprechen, der Kader für die Saison 2023/24 muss geplant werden. „Wir haben Themen diskutiert. Wir werden weiterhin versuchen, eine gute Energie und Dynamik zu haben, um schnellstmöglich unsere Ziele zu erreichen. Wir werden unsere Köpfe zusammenstecken und versuchen, die notwendigen Dinge auf eine Agenda zu nehmen.“

Steegmann, der Ende März als Chefscout vorgestellt worden war, sei seitdem in viele Gespräche involviert gewesen. „Es ist klar, dass ich mit Jörn Nowak intensiv über die Planungen diskutiert habe, Marcus Steegmann ist aber seit einigen Tagen dabei. Es wird eine reibungslose Übergabe geben, bei der wir die Prozesse finalisieren werden, die wir vorbereitet haben“, sagte Dabrowski weiter.

Das erste Spiel in der neuen Konstellation steigt an diesem Sonntag. Waldhof Mannheim kommt an die Hafenstraße. Um 14 Uhr wird das Drittliga-Duell angepfiffen.

