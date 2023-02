Rot-Weiss Essen: Dabrowski über Engelmann und die Fan-Kritik

Essen. Vor dem Duell gegen Dortmunds U23 spricht Rot-Weiss Essens Christoph Dabrowski über Kritik der Fans. Und er gibt ein Update zu Simon Engelmann.

Am Donnerstag hat Simon Engelmann nach seiner Mandelentzündung das Go vom Arzt bekommen, an diesem Freitag kehrt er zurück ins Mannschaftstraining von Rot-Weiss Essen. Das sagte Trainer Christoph Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem Duell gegen Borussia Dortmunds U23 (So., 14 Uhr, Stadion an der Hafenstraße).

Ein Einsatz am Sonntag ist aber überaus fraglich. „Aufgrund seiner Krankheit dürfte es eng werden“, so Dabrowski – Engelmann sei nun knapp zwei Wochen krank gewesen. Klar, dass er nicht von null auf hundert durchstarten könne.

Auch Isaiah Young und Lawrence Ennali werden RWE bekanntlich fehlen, beide handelten sich beim 0:1 gegen Viktoria Köln eine Sperre ein. Ansonsten, erzählte Dabrowski, seien alle Spieler dabei und bereit. Bereit für ein wichtiges Spiel.

Rot-Weiss Essen: „Müssen uns der Kritik stellen“

Während und nach dem Spiel in Köln kam es zu Kritik seitens der Fans. Teile des Anhangs beleidigten die Rot-Weissen gar – weit unter der Gürtellinie.

Kritik und deutliche Worte „gehören zum Fußball dazu, wenn die Ergebnisse nicht stimmen“, so Dabrowski. „Dieser Kritik müssen wir uns stellen.“ Der 44-Jährige aber stellte klar: Die Kritik müsse „sachlich und konstruktiv“ sein.

Die Niederlage in Köln hat RWE derweil aufgearbeitet. „Rückschläge gehören dazu, es geht darum, wie man mit ihnen umgeht.“ Kein Aktionismus, Geschlossenheit demonstrieren, hart arbeiten: Darauf komme es nun an, so Dabrowski, der unbedingt drei Zähler gegen den BVB holen will: „Wir warten alle sehnsüchtig auf einen Sieg, sie sind Balsam für die Seele. Mit drei Punkten im Heimspiel können wir einiges wiedergutmachen und Ruhe reinbringen.“

RWE-Trainer Dabrowski: „Es geht um einfache Dinge“

Gegen die Dortmunder gehe es „um einfache Dinge“: „Jeder Spieler muss seine eigene Leistung in den Vordergrund stellen, jeder muss für sich selbst Verantwortung übernehmen. Wenn uns das gelingt, wenn wir die gewisse Wettkampfmentalität auf den Platz bekommen, dann haben wir eine hohe Wahrscheinlichkeit, das Spiel zu gewinnen.“

