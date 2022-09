Rot-Weiss Essen bleibt nach Verl-Remis über dem Strich

Paderborn. Das Montagabendspiel der 3. Liga zwischen dem SC Verl und dem SV Meppen endet mit einem 2:2-Remis. Davon profitiert Rot-Weiss Essen.

Der SV Meppen hat in der 3. Fußball-Liga den ersten Auswärtssieg der neuen Saison verpasst. Durch ein Gegentor kurz vor Schluss spielten die Emsländer am Montagabend in Paderborn nur 2:2 (2:1) beim SC Verl.

Morgan Faßbender brachte die Meppener im Stadion des Zweitligisten SC Paderborn in der 7. und 31. Minute zwei Mal in Führung. Joel Grodowski (26.) und Joscha Wosz (87.) glichen jeweils für die Verler aus. Der späte Ausgleich war verdient, weil der Tabellen-17. zuvor schon mehrere Großchancen vergeben hatte. Unter anderem traf Vinko Sapina mit einem Freistoß aus 30 Metern nur den Pfosten (65.). Meppen ist mittlerweile seit vier Drittliga-Spielen sieglos.

Den Sprung aus der Abstiegszone hat der SC Verl allerdings verpasst. Der eine Punkt reicht nicht aus, Aufsteiger Rot-Weiss Essen vom ersten Nichtabstiegsplatz zu verdrängen. Im nächsten Spiel empfangen die Ostwestfalen den MSV Duisburg (Sonntag, 18. September, 14 Uhr). Der SV Meppen erwartet einen Tag zuvor Viktoria Köln (14 Uhr). (orth mit dpa)

