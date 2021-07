Rot-Weiss Essen bindet Leistungsträger langfristig bis 2024

Essen. Gute Nachrichten für Rot-Weiss Essen. Der Fußball-Regionalligist hat den Vertrag mit Sandro Plechaty (23) bis zum Jahr 2024 verlängert.

Rot-Weiss Essen hat eine wichtige Personalfrage geklärt. Rechtsverteidiger Sandro Plechaty hat seinen Vertrag an der Essener Hafenstraße langfristig bis 2024 verlängert. Das gaben die Essener am Freitag bekannt. „Wir wollen Rot-Weiss Essen nicht nur erfolgreich, sondern auch nachhaltig weiterentwickeln. Dazu gehört es auch, tragende Säulen unserer Mannschaft langfristig zu binden. Wie wichtig Sandro für uns ist, hat er in der letzten Saison mit einer beeindruckenden Konstanz bewiesen. Wir trauen ihm in Zukunft weitere große Entwicklungsschritte zu und freuen uns, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten“, betont RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Sandro Plechaty bleibt bis mindestens 2024 ein Rot-Weisser. RWE und der 23-jährige Außenverteidiger haben sich auf eine vorzeitige Ausweitung der Zusammenarbeit geeinigt.

ℹ https://t.co/63mySpY1iV#immeRWEiter #nurderrwe pic.twitter.com/xbHiCI7JW3 — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) July 2, 2021

Der 23-jährige Plechaty wechselte vor einem Jahr von Schalkes U23 nach Essen und entwickelte sich zum Leistungsträger. In 26 Ligaspielen gelangen ihm drei Tore und fünf Vorlagen. Als Plechaty im März verletzungsbedingt fehlte, verlor RWE in der Liga den Faden. Diese Schwächephase kostete die Essener letztlich den Aufstieg. Immer wieder betonten die Verantwortlichen, dass sich der Ausfall Plechatys negativ bemerkbar gemacht habe.

Plechaty-Ausfall im März traf RWE hart

Dass Sandro Plechaty drei weitere Jahre an der Hafenstraße bleibt, wertet Trainer Christian Neidhart als wichtiges Zeichen: "Sandro ist im letzten Jahr als Talent zu uns gekommen und hat sich in seiner ersten Saison direkt in den Vordergrund gespielt und eine wichtige Rolle eingenommen. Seine Dynamik sowie seine Lauf- und Offensivstärke sind enorm wichtig für unser Spiel. Dass er nun noch drei Jahre bei uns bleibt, ist ein tolles Zeichen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft."

Der in Lünen geborene Defensivspezialist verfolgt mit den Rot-Weissen ehrgeizige Ziele. Zudem wolle er sich noch einen persönlichen Wunsch erfüllen: "Als ich nach Essen gekommen bin, habe ich mir einige Dinge vorgenommen, die ich mit RWE erleben möchte. Dazu gehört, vor einer ausverkauften Hafenstraße zu spielen und den Aufstieg zu schaffen. Dafür werde ich weiter alles geben", unterstreicht Plechaty.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE