Rot-Weiss Essen bei Jahn Regensburg: Topspiel in TV und Stream

Essen Rot-Weiss Essen ist am Samstag bei Spitzenreiter Jahn Regensburg zu Gast. Wir erklären, wie Sie das Spiel live im TV sehen können.

Kann Rot-Weiss Essen einfach keine Auswärtsspiele? Der letzte Sieg in der Ferne ist bereits einige Monate her. Und, naja, so richtig fern der Heimat lag das Stadion damals nicht. RWE gewann beim MSV Duisburg. Seitdem aber hakt es bei der Mannschaft von Christoph Dabrowski. Zuletzt am Dienstag im Nachholspiel bei 1860 München. Die Pleite in der bayerischen Landeshauptstadt war gleichbedeutend mit dem Verpassen des dritten Ranges. Zumindest vorerst.

Denn am Samstag hat Rot-Weiss Essen die nächste Chancen - dafür muss aber ein Sieg her. Ausgerechnet beim Tabellenführer Jahn Regensburg. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen und im Live-Stream sehen können.

Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen Samstag live: Die Rahmendaten zur Live-Übertraung

Datum: Samstag, 10.02.2024

Samstag, 10.02.2024 Anstoß: 14 Uhr

14 Uhr Ort: Jahnstadion Regensburg

Jahnstadion Regensburg Wettbewerb: 3. Liga

3. Liga Übertragung: Magenta Sport und BR

Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen Samstag live im TV und Stream: Wer übertragt das Spiel der 3. Liga?

Gute Nachrichten für alle RWE-Fans! Das Spiel zwischen Jahn Regensburg und Rot-Weiss Essen wird live im Free-TV ab im BR übertragen. Moderator ist Dominik Vischer, Reporter ist Florian Eckl. Zudem überträgt MagentaSport. Die Vorberichte beginnen dort um 13.45 Uhr, Anstoß ist um 14 Uhr. Kommentator ist Basti Schwele, die Moderation übernimmt Jan Lüdeke.

Der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. MagentaSport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Jahn Regensburg - Rot-Weiss Essen Samstag live im Live-Ticker

Wer nicht bei der Auswärtsfahrt der Essener dabei sein kann und auch keine Gelegenheit hat, die Partie heute im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist der Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse bietet er zum Spiel von Rot-Weiss Essen bei Jahn Regensburg.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum Spiel von Rot-Weiss Essen gegen Freiburg gibt es auch auf unserem Portal.

