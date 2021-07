Rot-Weiss Essen beendet Trainingslager mit Schützenfest

Wielen. Essener Regionalligist freut sich gegen Bezirksligisten ASC Wielen über lockeren Ausklang einer anstrengenden Trainingswoche. Und über ein 9:0.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen konnte das Trainingslager in Herzlake locker ausklingen lassen. Das Testspiel zum Abschluss gegen den Bezirksligisten ASC Wielen gewannen die gut aufgelegten, spielfreudigen Essener wie erwartet souverän mit 9:0 (4:0).

Nach der Partie ging’s für die Rot-Weissen direkt zurück in die Heimat. Drei Tage Urlaub gönnt Trainer Christian Neidhart seinen Jungs, erst am Dienstag steht die nächste Trainingseinheit auf dem Programm. Das nächste Testspiel ist dann am kommenden Donnerstag bei den Offenbacher Kickers (19 Uhr, Bieberer Berg), das natürlich eine ungleich größere Herausforderung wird.

Rot-Weiss beginnt mit den jungen Spieler

Gegen den Gastgeber aus der Bezirksliga schickte RWE-Trainer Christian Neidhart wie angekündigt die Spieler aufs Feld, die am vergangenen Dienstag beim Test gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen (0:3) nicht oder nur relativ kurze Zeit zum Zug gekommen waren. Logisch, dass sich nun auch diese Jungs beweisen wollten, was mit Toren wohl noch am besten funktioniert.

Der haushohe Favorit ließ sich auch nicht lange bitten und langte gegen die überforderten Wielener gleich zu. Bereits nach vier Minuten verwandelte Zlatko Janjic einen Elfmeter zur 1:0-Führung (4.). Zuvor war Felix Heim im Strafraum gefoult worden. Der Torreigen war eröffnet.

Essener sorgen schon zur Pause für ganz klare Verhältnisse

Wielens Torhüter Mardink rettete zwar danach ein, zweimal bravourös, hatte auch Dusel bei einem Lattenkracher von Janjic (14.), aber verhindern konnte er die nächsten Einschläge nicht. Janjic, der die Kapitänsbinde trug, traf nach Vorarbeit von Kefkir zum 2:0 (22.), und Heim erhöhte auf 3:0 (25.).

Dann war erst einmal Ruhe, auch wenn RWE noch weitere Einschussmöglichkeiten besaß. Erolind Krasniqi schickte schließlich den Gegner mit einem 0:4 (45.) in die Kabine.

Die Rot-Weissen wechselten zur zweiten Hälfte komplett durch, die Verhältnisse blieben die gleichen. Kaum war Torjäger Simon Engelmann auf dem Platz, lochte er schon ein zum 5:0 (49.). Für Gastgeber Wielen konnte es bereits zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Ziel gehen: eine zweistellige Pleite abzuwenden.

Die Rot-Weissen zeigten allerdings kein Mitleid, ließen Ball und Gegner laufen und spielten weiter druckvoll nach vorn. So, wie es Trainer Neidhart gefordert hatte. Und bei einem solch lockeren Kick vergisst man auch schon mal, dass die Beine nach fünf Tagen Trainingslager eigentlich schwer sein müssten.

So blieben die Essener beim Toreschießen in ihrem Rhythmus. Selbst Defensivmann Felix Herzenbruch kam zu seinem Treffer, und was für einen: aus 30 Metern in den Winkel - wenn schon, denn schon.

So haben sie gespielt

ASC GW Wielen - Rot-Weiss Essen 0:9 (0:4).

RWE: Koczor - Schlüsselburg, Alonso, Schumacher - Eismann, Zimmerling, Kaiser, Heim - Krasniqi, Janjic, Kefkir.

Ab 46. Minute: Hermanns - Heber, Langesberg, Voelcke, Herzenbruch, Grote, Dürholtz, Holzweiler, Harenbrock, Young (70. Plechaty), Engelmann.

Tore: 0:1, 0:2 Janjic (4./22.), 0:3 Heim (25.), 0:4 Krasniqi (45.), 0:5 Engelmann (49.), 0:6 Dürholtz (61.), 0:7 Engelmann (67.), 0:8 Herzenbruch (81.), 0:9 Holzweiler (83.).

