Rot-Weiss Essen Rot in Dresden: Sperre für Rot-Weiss Essens Björn Rother

Essen. Bei Dynamo Dresden sah Björn Rother die Rote Karte. Das Strafmaß steht nun fest. So lange wird der Mittelfeldspieler Rot-Weiss Essen fehlen.

Rot-Weiss Essens Björn Rother sah am vergangenen Samstag in Dresden die Rote Karte. Zwei Spiele wird der Mittelfeldspieler von RWE gesperrt. Das gab das DFB-Schiedsgericht am Mittwochmittag bekannt.

Der Grund für den Platzverweis: Der Essener trat gegen Dynamo Dresdens Ahmet Arslan nach. Ein berechtigter Platzverweis. Allerdings: Dynamos Arslan provozierte Rother zuvor – und kam ohne Karte davon.

Rot-Weiss Essen: Arslan hatte Rothers Karte provoziert

Die Szene in der 83. Minute war ein krasser Aufreger: Rother hatte sich bei Arslan über eine vermeintliche Schwalbe von Teamkollege Kyu-hyun Park beschwert. Arslan trat dem 26-Jährigen daraufhin auf den Fuß. Diesen Tritt übersah Schiedsrichter Martin Speckner. Der Unparteiische bekam lediglich mit, wie der Rot-Weisse den Dresdner anschließend zu Fall brachte – Rote Karte.

Pikant: Dynamos Offensivspieler gab anschließend zu, den Platzverweis provoziert zu haben. „Der Rother, das ist ein Spieler- das ist seine Art, kein Vorwurf -, der 90 Minuten lang nervt und auch beleidigt. Manchmal ist es auch unter der Gürtellinie. Ich bin einer, der nicht verbal zurückschießt, ich mag das nicht“, sagte Arslan nach dem Spiel über seinen Gegen Spieler und legte nach: „Ich wusste, das ist so ein Spieler, der da nachtritt.“

Arslans Tritt bleibt übrigens ungestraft: Der DFB-Kontrollausschuss wird keine weiteren Ermittlungen einleiten, das haben die Kollegen der Bild-Zeitung erfahren.

Rother hingegen wird die nächsten zwei Drittliga-Spiele von Rot-Weiss Essen gegen Waldhof Mannheim und den FSV Zwickau verpassen.

