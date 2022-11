Pyrotechnik: Nächste Geldstrafe für Rot-Weiss Essen

Essen. Zum dritten Mal in dieser Drittliga-Saison ist Rot-Weiss Essen zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Der Grund: der Einsatz von Pyrotechnik.

Rot-Weiss Essen muss eine Geldstrafe bezahlen: Der Fußball-Drittligist ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.850 Euro belegt worden. Der Grund dafür: Beim Auswärtsspiel von RWE beim VfL Osnabrück hatten Fans im Gästeblock Pyrotechnik gezündet. Rot-Weiss Essen hat dem Urteil bereits zugestimmt, damit ist es rechtskräftig.

Diese Strafe ist bereits die dritte ihrer Art in der laufenden Saison, insgesamt musste der Verein bereits Geldstrafen in Höhe von 16.100 Euro zahlen. Nach dem 1:5 gegen die SV Elversberg am ersten Spieltag musste RWE 2.800 Euro überweisen, nachdem es auf der Westtribüne geraucht hatte.

Rot-Weiss Essen: Weiteres Verfahren läuft

Auch am zweiten Spieltag, dem Auswärtsspiel beim MSV Duisburg, qualmte es – 9.450 Euro musste Rot-Weiss Essen daraufhin zahlen.

Darüber hinaus läuft noch ein weiteres Verfahren: Denn auch beim letzten Pflichtspiel in diesem Jahr, der Partie bei 1860 München, ist es zum Einsatz von Pyrotechnik gekommen.

Ein Spiel steht für RWE in diesem Kalenderjahr jedoch noch an: Am Samstag (17. Dezember, 13 Uhr) testen die Essener gegen den Zweitliga-Tabellensechsten SC Paderborn. Derzeit befindet sich die Mannschaft im Urlaub. Am 8. Dezember beginnt RWE die Vorbereitung auf das neue Jahr. In der dritten Liga geht es für Christoph Dabrowskis Team mit einem Heimspiel gegen den Halleschen FC weiter (Sa., 14 Januar, 14 Uhr).

