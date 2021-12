Positiver Corona-Schnelltest bei RWE-Rivale Preußen Münster

Münster. Bei einem Spieler des SC Preußen Münster ist ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen. Das Ergebnis des PCR-Tests steht allerdings noch aus.

Ein Corona-Schnelltest eines Spielers von Preußen Münster fiel am Sonntag positiv aus. Das gab der Regionalligist bekannt. Ein PCR-Test solle im Laufe des Montags für Klarheit sorgen und das Ergebnis des Schnelltests entweder bestätigen oder widerlegen, heißt es in einer Mitteilung des Klubs.

Die Trainingseinheit am Montagvormittag wurde aufgrund des Befunds bereits abgesagt. Der SC Preußen habe „weitere Maßnahmen“ eingeleitet, so der SCP. „Wir haben ein sehr gut funktionierendes Hygienekonzept und für diese Fälle bestens geschulte Mitarbeiter, die umgehend alle erforderlichen Schritte eingeleitet haben. Wir werden nun das Ergebnis des PCR-Tests abwarten und uns frühzeitig mit den zuständigen Ämtern in Verbindung setzen“, bestätigt Preußen-Sportdirektor Peter Niemeyer den Verdachtsfall.

Preußen Münster: Betroffener Spieler stand im Kader gegen den 1. FC Köln II

Alle Spieler der Regionalliga-Mannschaft sowie die Trainer, Betreuer und Verantwortlichen seien vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Der betroffene Akteur stand am Samstag beim 1:1-Remis der Münsteraner beim 1. FC Köln II im Kader. Umgehend hätten nach Klubangaben alle Spieler, Trainer und Betroffenen ebenfalls einen Schnelltest durchgeführt. Diese Tests seien negativ ausgefallen.

Preußen Münster ist einer der Konkurrenten von Rot-Weiss Essen um den Aufstieg in die 3. Liga. Die Adlerträger verpassten in Köln den Sprung an die Tabellenspitze – und das denkbar spät: Erst in der Nachspielzeit kamen die Geißböcke zum 1:1-Ausgleich. Noel Futkeu, ausgebildet ausgerechnet bei RWE, erzielte den Treffer zum Endstand.

RWE-Konkurrent Preußen Münster ist im Westfalenpokal gefordert

Am Mittwoch trifft Münster im Westfalenpokal-Viertelfinale auf die SpVgg Erkenschwick (19.30 Uhr). In der Regionalliga West geht es für das Bundesligagründungsmitglied am Samstag bei Alemannia Aachen weiter (14 Uhr). (juh)

