Pokalhit zwischen Rot-Weiss Essen und Oberhausen terminiert

Essen. Die beiden Regionalliga-Rivalen treffen am 12. Mai im Niederrheinstadion aufeinander. Gegner für den Sieger dieser Partie steht auch schon fest.

Der Fußballverband Niederrhein (FVN) hat die zeitgenaue Ansetzung für das Niederrheinpokal-Viertelfinale bekanntgegeben. Demnach trifft Rot-Weiss Essen am Mittwoch, 12. Mai, im Stadion Niederrhein auf Rot-Weiß Oberhausen. Anstoß ist um 19 Uhr.

Bei Erreichen der nächsten Runde würde das Team von Trainer Christian Neidhart auf den SV Straelen treffen, der in der ersten Runde ein Freilos hat und bereits im Halbfinale steht. In den anderen Pokalpartien spielen am gleichen Tag der Wuppertaler SV und VfB Homberg (19 Uhr, Stadion am Zoo) sowie die beiden Drittligisten KFC Uerdingen und MSV Duisburg (15 Uhr, Velbert).

Finale steigt am 29. Mai am „Tag der Amateure“

Vereins- und Verbandsvertreter hatten sich in einer Videokonferenz auf die Termine für die Viertelfinalpartien verständigt, anschließend gaben auch die Sicherheitsbehörden grünes Licht. Für die Begegnungen sind wie gehabt keine Zuschauer zugelassen.

Die Termine für die Halbfinalpartien werden zeitnah nach dem Viertelfinale bekanntgegeben. Das Endspiel ist für Samstag, 29. Mai, im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ vorgesehen. Dort will dann auch Rot-Weiss Essen als Titelverteidiger wieder dabei sein.