Podcast: Warum Rot-Weiss Essen jetzt die Reißleine zieht

Essen. Es geht in die Schlussphase der Saison. Zwei Spieltage stehen noch aus. Bei fußball inside diskutieren wir auch über VfL, Schalke, MSV und RWE.

Es ging drunter und drüber in dieser Woche im Revier. Gleich zwei Trainer wurden vor die Tür gesetzt. Am Mittwoch gab der MSV Duisburg bekannt, dass Torsten Ziegner den Job bis zum Saisonende von Hagen Schmidt übernehmen wird. Nur einen Tag später folgte der Paukenschlag beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen: Trainer Christian Neidhart muss nach der Pokal-Aus in Wuppertal gehen. Im Saisonendspurt stehen Sportdirektor Jörn Nowak und U19-Trainer Vincent Wagner an der Seitenlinie.

In unserem Podcast fußball inside sprechen wir natürlich über die wichtigen Nachrichten in Duisburg und Essen. RWE-Reporter Martin Herms war vom Zeitpunkt der Trainer-Entlassung überrascht, jedoch könne er die Entscheidung nachvollziehen. Zum Start unseres Podcasts analysiert er die Lage an der Essener Hafenstraße. "Der Auftritt in Wuppertal war blutleer. Mit dem Trainerwechsel soll ein letzter Impuls gesetzt werden. Zudem darf RWE nicht riskieren, dass die Mannschaft nicht da ist, wenn Münster noch einmal straucheln sollte."

Als alternativlos bezeichnet MSV-Reporter Dirk Retzlaff (ab Minute 38) die Trennung von Hagen Schmidt. Zu groß ist nach wie vor die Gefahr vor dem Absturz in die Regionalliga West. "Hagen Schmidt ist auch daran gescheitert, dass ihm die Mannschaft am Ende die Gefolgschaft verweigert hat", betont Retzlaff.

Hochspannend bleibt das Rennen im Kampf um den Bundesliga-Aufstieg. Der FC Schalke 04 könnte es schon an diesem Wochenende schaffen. Voraussetzung ist ein Heimsieg am Samstagabend gegen den FC St. Pauli und ein Patzer eines Konkurrenten. Verpasst einer der zwei Zähler schlechteren Verfolger aus Darmstadt (in Düsseldorf) und Bremen (in Aue) einen Sieg, wäre die Bundesliga-Rückkehr bei einem eigenen Erfolg über St. Pauli perfekt. Unser Schalke-Reporter Andreas Ernst analysiert ab Minute 25 die Lage bei den Königsblauen.

Premiere bei fußball inside feiert unser VfL-Reporter Christian Woop. Er erklärt (ab Minute 9), wie es nach dem erreichten Klassenerhalt und der wilden Party beim VfL Bochum weitergehen wird.

