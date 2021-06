Peter Neururer über Regionalliga-Ärger: "Finde ich sehr peinlich"

Essen. Am kommenden Samstag wird das Meisterrennen in der Regionalliga West sportlich entscheiden. Peter Neururers Wuppertaler SV will RWE helfen.

Seit rund vier Wochen ist Peter Neururer (66) zurück im Fußballgeschäft. Der frühere Bundesliga-Trainer ist in den Vorstand des Regionalligisten Wuppertaler SV gerückt. Seine Schwerpunkte werden die Bereiche Sport, Marketing und Kommunikation sein. Er soll dem Traditionsverein aus dem Bergischen Land dabei helfen, wieder deutlich bessere sportliche Zeiten zu erleben. Ein erster Schritt wurde bereits gemacht. Der WSV gewann am vergangenen Samstag den Niederrheinpokal und steht somit in der ersten Runde des DFB-Pokals. Im Rampenlicht wird Wuppertal auch am kommenden Samstag stehen. Denn der ehemalige Bundesligist hat am letzten Spieltag die Möglichkeit, Einfluss auf das Meisterrennen in der Regionalliga West zu nehmen. Der Tabellenzwölfte empfängt Spitzenreiter Borussia Dortmund II (14 Uhr). Ein Sieg gegen den BVB und Verfolger Rot-Weiss Essen hätte die Möglichkeit, an den Dortmundern vorbeizuziehen. Im Interview mit dieser Redaktion macht WSV-Vorstand Neururer seinen Ex-Klub RWE, für den er 1987 als Trainer arbeitete, durchaus Hoffnung auf ein mögliches Wunder.