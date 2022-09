Personalveränderung bei RWE-Gegner 1. FC Saarbrücken

Foto: Andreas Schlichter / Getty Images For DFB

Der 1. FC Saarbrücken hat einen neuen Manager präsentiert. Am Montag trifft der Drittligist auf Rot-Weiss Essen.

Saarbrücken.

Vor dem Spiel bei Rot-Weiss Essen hat der 1. FC Saarbrücken einen neuen Manager präsentiert: Rüdiger Ziehl wird Trainer Uwe Koschinat und Sportdirektor Jürgen Luginger ab sofort unterstützen. Das gab der Drittligist am Dienstag bekannt.

Der 44-jährige Ziehl war bis zum Sommer Trainer des TSV Havelse und arbeitete zuvor neun Jahre beim VfL Wolfsburg. Dort trainierte er unter anderem die Regionalliga-U23. Über Ziehls Wechsel zum FCS sagte Präsident Hartmut Ostermann: „Wir sind aktuell auf einem sehr guten Weg und wollen uns breiter aufstellen, um die kommenden Herausforderungen auf dem Weg nach oben meistern zu können.“

Rot-Weiss Essen trifft auf den 1. FC Saarbrücken – der will hoch hinaus

Die Verpflichtung eines „anerkannten Fußball-Fachmanns“ wie Rüdiger Ziehl sei der nächste Baustein in der Professionalisierungsstrategie für eine „erfolgreiche Zukunft“, so Ostermann weiter.

Und: „Er wird unseren Trainer Uwe Koschinat intensiv darin unterstützen, unsere sportliche Zielsetzung in einem überschaubaren Zeitrahmen zu erreichen und gemeinsam im Teamwork mit Sportdirektor Jürgen Luginger die aus sportlicher Sicht dazu notwendigen Maßnahmen umsetzen.“

Saarbrücken steht ungeschlagen mit 16 Punkten aus acht Spielen auf dem dritten Tabellenplatz der 3. Liga. Am vergangenen Wochenende gewann der FCS 6:0 bei der SpVgg Bayreuth. Am kommenden Montag schließlich gastieren die Saarländer bei Rot-Weiss Essen. Die Partie wird um 19 Uhr im Stadion an der Hafenstraße angepfiffen (19. September/Magentasport).

