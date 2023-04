Ohne Götze, mit Bastians: So fährt RWE zu Dynamo Dresden

Essen. Traditionsschlager in Dresden: Rot-Weiss Essen kann bei Dynamo wieder auf Felix Bastians bauen, aber nicht auf Felix Götze. Das ist der Stand.

Darauf freuen sich alle bei Rot-Weiss Essen: Auswärtsspiel in Dresden. Etwa 2500 Fans kommen mit ins Rudolf-Harbig-Stadion. Ein echter Traditionsschlager, eines dieser Highlights, auf das RWE 14 lange Jahre warten musste. Um 14 Uhr wird das Drittliga-Duell an diesem Samstag angepfiffen.

Bei Dynamo wird Rot-Weiss wieder auf Felix Bastians bauen können. Der Kapitän und Verteidiger ist am Mittwoch ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, wie Trainer Christoph Dabrowski am Donnerstag erzählt hat.

Rot-Weiss Essen: Wiegel und Bastians kehren zurück

Dafür jedoch werden an diesem Samstag Aurel Loubongo (Reha) und Felix Götze fehlen. Mittelfeldspieler Götze sei nach wie vor krankgeschrieben. Ein viraler Infekt im Rachenbereich zwinge ihn zum Aussetzen. „Ich hoffe, dass er in den nächsten Tagen wieder fit wird“, so Dabrowski, für den auch Andreas Wiegel wieder eine Option ist: Dass der Rechtsverteidiger nach seiner Gelbsperre in Dresden einsatzbereit sein wird, war ja klar.

Und da Bastians sowie Wiegel zu den gesetzten Spielern gehören, dürften beide gegen Dynamo von Beginn an spielen. Das ließ auch Dabrowski durchklingen. „Es wird Veränderungen geben“, sagte er. Moritz Römling und Meiko Sponsel werden dann aus der Startelf rutschen.

Und in der Offensive? Beim 2:0 gegen Freiburgs U23 startete Simon Engelmann im Sturm, Ron Berlinski dafür auf dem rechten Flügel. „Beide haben ein Tor gemacht und ein Erfolgserlebnis gesammelt. Da tut man sich schwer, den Jungs das zu nehmen. Meinetwegen sollen sie auf der Welle schwimmen und das ins Spiel mit reinnehmen“, so Dabrowski vielsagend.

Alle Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE