Niederrheinpokal: Stadtderby für Rot-Weiss Essen, Kracher für den KFC Uerdingen

Duisburg. An diesem Donnerstag wurde das Achtelfinale des Niederrheinpokals in Wedau ausgelost. Rot-Weiss Essen trifft im Stadtderby auf den ETB.

Das Achtelfinale im diesjährigen Niederrheinpokal-Wettbewerb ist ausgelost. U17-Nationaltrainer Christian Wück zog an diesem Freitag in der Sportschule Wedau in Duisburg die Lose. Rot-Weiss Essen hat der Ex-Profi eine interessante Paarung beschert. Der Drittligist trifft auf den Oberligisten ETB SW Essen, ein Essener Stadtderby.

Oberligist ETB freut sich auf Rot-Weiss Essen

ETB-Trainer Damian Apfeld, der lange als Jugendtrainer für Rot-Weiss Essen tätig war, durfte jubeln: "Es ist ein Mega-Los, wir haben richtig Bock drauf, wir haben ja jetzt viele Spieler mit RWE-Vergangenheit. Wir wollen unbedingt am Uhlenkrug ein Heimspiel haben." Der ETB ist Kooperationspartner der Rot-Weiss Essen. Spieler wie RWE-Talent Nico Hajduk erhalten am Uhlenkrug aktuell Matchpraxis, um zu einem späteren Zeitpunkt möglicherweise wieder ein Thema für das Drittliga-Team zu werden.

Eine weitere attraktive Paarung: Oberligist KFC Uerdingen spielt gegen den Sieger des Spiels Rot-Weiß Oberhausen gegen MSV Duisburg. Der letzte Achtelfinal-Teilnehmer wird am Freitagabend im Stadion Niederrhein ermittelt. Anstoß ist um 19 Uhr. Rund 10.000 Zuschauer werden in Oberhausen erwartet. Gut 4000 Duisburger Fans haben sich im Vorverkauf Tickets gesichert. RWO-Chef Hajo Sommers freut sich auf eine große Kulisse. Die Duisburger Fans heißt Sommers willkommen und sagt: „Die freuen sich ganz einfach, mal wieder gegen uns zu spielen und kommen dann gerne rüber."

Niederrheinpokal: Das Achtelfinale in der Übersicht

KFC Uerdingen - Rot-Weiß Oberhausen/MSV Duisburg

ETB SW Essen - Rot-Weiss Essen

TSV Meerbusch - SF Hamborn 07

TuRU Düsseldorf - 1. FC Bocholt

Spvg Schonnebeck - Ratingen 04/19

1. FC Kleve - SV Sonsbeck

Mülheimer FC 97 - Wuppertaler SV

ASV Mettmann - SSVg Velbert

Weitere Brennpunkte bei Rot-Weiss Essen:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE