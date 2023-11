Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen muss zum KFC Uerdingen

Rot-Weiss Essen nimmt einen Top-Platz in der Tabelle der 3. Liga ein. Reicht das schon für mehr? Die beiden RWE-Reporter Rolf Hantel und Ralf Wilhelm sprechen darüber mit Funke-Sportredakteur Stefan Döring. Außerdem gehen sie der Frage nach, wie RWE die neue Stabilität erreicht hat und welche Rolle die Neuzugänge dabei spielen.

Vierter Sieg in Serie: Wie hat RWE die neue Stabilität gefunden?

Essen. Im Niederrheinpokal geht es in die entscheidende Phase. Viertelfinale und das Halbfinale wurden heute ausgelost. RWE muss zum MSV-Bezwinger.

Drittligist Rot-Weiss Essen geht als einziger Profiklub und somit als großer Favorit ins Viertelfinale des Niederrheinpokals. Ligarivale MSV Duisburg scheiterte im Achtelfinale sensationell beim Oberligisten KFC Uerdingen. Nun bekommen die Essener die Chance, es an der Grotenburg besser zu machen. Denn für RWE geht es im Viertelfinale zum in die Oberliga abgestürzten ehemaligen Bundesligisten. Das ergab die Auslosung in Duisburg. Bei einem Weiterkommen würde im Halbfinale der Sieger der Partie Germania Ratingen gegen SSVg Velbert warten. Ein Duell gegen Rot-Weiß Oberhausen käme somit frühestens im Finale.

Folgende Vereine sind noch verteiten im Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen (3. Liga), 1. FC Bocholt (Regionalliga West), Rot-Weiß Oberhausen (Regionalliga West), SSVg Velbert (Regionalliga West), Sportfreunde Baumberg (Oberliga Niederrhein), Ratingen 04/19 (Oberliga Niederrhein), KFC Uerdingen (Oberliga Niederrhein), SF Hamborn 07 (Oberliga Niederrhein).

Niederrheinpokal: Das Viertelfinale in der Übersicht

KFC Uerdingen - Rot-Weiss Essen (Viertelfinale Nummer 4)

SF Hamborn 07 - Rot-Weiß Oberhausen (Viertelfinale Nummer 3)

Germania Ratingen - SSVg Velbert (Viertelfinale Nummer 2)

SF Baumberg - 1. FC Bocholt (Viertelfinale Nummer 1)

Halbfinale

Sieger Viertelfinale Nummer 1 - Sieger Viertelfinale Nummer 3

Sieger Viertelfinale Nummer 4 - Sieger Viertelfinale Nummer 2

Niederrheinpokal: Das waren die Partien im Achtelfinale

1. FC Monheim - Rot-Weiß Oberhausen 2:4

VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Baumberg 3:6 n.V.

DV Solingen - Sportfreunde Hamborn 07 2:3

SpVg Schonnebeck - 1. FC Bocholt 1:4

Schwarz-Weiß Alstaden - SSVg Velbert 1:2

KFC Uerdingen - TVD Velbert 3:0

Germania Ratingen - ETB Schwarz-Weiß Essen 3:2 n.V.

SV Straelen - Rot-Weiss Essen 0:4

Diese Klubs haben den Niederrheinpokal seit 1981 gewonnen

10 Mal Rot-Weiss Essen: 1995, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2015, 2016, 2020, 2023

7 Mal Wuppertaler SV: 1981, 1985, 1999, 2000, 2005, 2007, 2021

3 Mal MSV Duisburg: 1989, 2014, 2017

3 Mal Rot-Weiß Oberhausen: 1996, 1998, 2018

2 Mal KFC Uerdingen: 2001, 2019

2 Mal FC Remscheid: 1991, 1994

2 Mal SSVg Velbert: 2003, 2006

2 Mal ETB SW Essen: 1987, 2010

1 Mal Bayer Uerdingen Amateure: 1982

1 Mal 1. FC Bocholt: 1983

1 Mal Viktoria Goch: 1986

1 Mal Borussia Mönchengladbach Amateure: 1997

1 Mal VfB Speldorf: 2009

1 Mal Sportfreunde Baumberg: 2013

1 Mal SV Straelen: 2022

