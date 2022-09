Nach einem RWE-„Lichterfest“ sollten alle zusammen werfen

RWE-Kolumnist macht sich Gedanken um den Sinn von Ligenspielpausen und empfindlichen Strafen nach den teuren Pyro-Shows an der Hafenstraße.

Wieso heißt die Länderspielpause eigentlich Länderspielpause? Es werden doch jede Menge Länderspiele gespielt. Müsste es also korrekterweise nicht Ligenspielpause heißen? Nun gut, eine Frage, die wohl eher in den Bereich der Spitzfindigkeiten gehört, da der Begriff nun mal seit einigen Jahren gesetzt ist, und wir alle wissen, was gemeint ist: Der Ligabetrieb ruht. So weit, so schlecht.

Kaum Choreos für die Nationalmannschaft

Ich mag es einfach, wenn das ganze Wochenende über in den Ligen, besonders der eigenen, Spielbetrieb herrscht. Als die Länderspiele zumeist noch unter der Woche stattfanden, hatte es auch noch einen ganz anderen Charakter, spielte das eigene Land. Man freute sich sogar noch richtig drauf. Es gab zwar seinerzeit kaum Choreos für die Nationalmannschaft, aber wenn, dann kamen sie von Herzen und nicht von einem gesponserten Fanclub am Computer vorgeplant.

Was nun aber dem Ganzen die Krone aufsetzt, ist eben die Tatsache, dass nun auch Rot-Weiss Essen zu pausieren hat, schickt sich die Nationalmannschaft an, zu einem Wettbewerb, dessen Daseinsberechtigung kaum jemand versteht, aufzulaufen. Das ist eben der Preis, den man zu zahlen hat, gehört man nun ganz offiziell und seit mittlerweile neun Spieltagen den oberen Zehntausend an.

Natürlich wieder die beste WM aller Zeiten

Die nächste, wesentlich längere Spielpause dann ja bereits im November, wenn diese unselige WM stattfindet, die alles in allem einfach nur mörderischen Wahnsinn darstellt. Aber wir können uns sicher sein: Im Nachgang wird sie natürlich als die beste WM aller Zeiten gelobt werden. Mindestens vom infamen Infantino. Der Rubel muss schließlich rollen und die Klimaanlagen dürfen alles raushauen, was geht. Welch purer Anachronismus in gerade nicht einfachen Zeiten.

Nicht einfach die Zeiten auch für Rot-Weiss Essen, denn einmal mehr darf für Partys auf den Rängen gezahlt werden, die man so wohl nicht bestellt hat. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, das geordnet eingesetztes Pyro auf den Rängen, die niemals die Hand verlässt (!), kein optischer Hingucker ist. Aber es ist diesbezüglich leider noch kein gemeinsamer Nenner gefunden und somit wird halt der Verein bestraft, dessen Fans zündeln. Und da beginnt es dann egoistisch und schlichtweg auch unfair dem eigenen Verein gegenüber zu werden.

Gehobene Kultur in Rot und Weiss gegen Saarbrücken

Wer die Party bestellt, der muss diese auch bezahlen. Hier würde ich mir also wünschen, das im Nachgang nach einem solchen „Lichterfest“ auch mal zusammengeworfen wird. RWE ist seit über einer Dekade endlich wunderbar seriös und wirtschaftlich vernünftig geführt. Aber leider noch kein unbegrenzt zahlendes Füllhorn für Fußballkultur.

Gehobene Kultur in Rot und Weiss bot auch der siegreiche Auftritt gegen den 1. FC Saarbrücken. Beide Fanszenen haben das Spiel an einem Montagabend hingenommen und nicht irgendwie geartet boykottiert. Das war richtig klasse und somit der Grundstein für einen weiteren atmosphärischen Höhepunkt an der Hafenstraße. Chapeau dafür.

RWE-Trainer Dabrowski zeigte endlich Lachfalten

Obendrauf gab es noch diese so eminent wichtige drei Punkte, mit denen man nicht unbedingt rechnen konnte. Bei der Nachbetrachtung war für mich somit unter anderem das Feldinterview mit unserem Trainer ein Höhepunkt des Abends: Christoph Dabrowski wirkte gelöst, glücklich und stolz zugleich, das ganze Gesicht voller Lachfalten. War das der Moment, wo wir nun aber wirklich in der 3. Liga angekommen sind?

Am Sonntag kann diese These bestätigt werden, geht es doch endlich weiter mit unserem RWE. Erneut reist eine vierstellige Zahl an Fans der Mannschaft hinterher: Wiesbaden, ein toller Ort für den ersten Auswärtssieg!

