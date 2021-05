Nach BVB-Patzer: Rot-Weiss Essen steigt jetzt auf, wenn ...

Ein hochklassiges Aufstiegsrennen auf Augenhöhe, in dem man auch mal einstecken muss – hier Isaiah Young und Franz Pfanne beim direkten Duell zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 von Borussia Dortmund im März an der Hafenstraße.

Essen. BVB II patzt, RWE hat wieder eine Aufstiegschance! Die Entscheidung fällt garantiert erst am letzten Spieltag und es kann auf jedes Tor ankommen.

Schon zweimal schien es in dieser Saison so, als wäre Rot-Weiss Essen im Regionalliga-Titelrennen hoffnungslos abgeschlagen. Nach den Last-Minute-Punktverlusten in Ahlen und Oberhausen Ende März war die U23 von Borussia Dortmund davongezogen. RWE gewann aber sieben der nächsten acht Spiele und holte sich aufgrund der Quarantäne des BVB sogar die Tabellenspitze zurück – um sich dann erneut auswärts einen bitteren Ausrutscher zu erlauben, bei der U21 des 1. FC Köln, mit dem sich die Essener Hoffnungen eigentlich wieder erledigt hatten.

Doch nachdem der BVB sowohl in Rödinghausen als auch in Homberg nur einen Punkt holte, ist klar: Die Entscheidung über Meisterschaft und Aufstieg in der Fußball-Regionalliga West fällt erst am letzten Spieltag. Wer jubelt – Rot-Weiss oder Schwarz-Gelb?

Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund U23 – Gegner und Tabellensituation

Die U23 des BVB tritt am Dienstagabend zu Hause gegen den SV Bergisch Gladbach an (Anstoß 19.30 Uhr). Am Samstag ist der BVB zum Saisonfinale zu Gast beim Wuppertaler SV .

tritt am Dienstagabend zu Hause gegen den an (Anstoß 19.30 Uhr). Am Samstag ist der BVB zum Saisonfinale zu Gast beim . Rot-Weiss Essen muss unter der Woche ausnahmsweise kein Spiel bestreiten. Die Rot-Weissen fahren am Samstag zum letzten Spieltag beim FC Wegberg-Beeck.

Mit dem 2:2 in Homberg kehrte der BVB an die Tabellenspitze zurück, wenn auch denkbar knapp. Eine knappe Woche vor dem Saisonfinale könnte die Situation an der Spitze nicht spannender sein, RWE und BVB U23 haben die gleiche Punktzahl und die gleiche Tordifferenz. Dortmund hat ein Tor mehr geschossen, eins mehr kassiert – und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

Dortmund wirkte zuletzt zwar platt, klagte über fehlende Frische, hat aber immer noch alles in eigener Hand – der Vorsprung war ja groß genug. RWE muss auf einen weiteren Aussetzer des BVB hoffen und vor allem am letzten Spieltag (5. Juni) beim FC Wegberg-Beeck seine Hausaufgaben machen. Gleichzeitig bestreitet Dortmund sein Saisonfinale beim Wuppertaler SV, ausgerechnet der Rivale kann Rot-Weiss Schützenhilfe leisten. Und jedes Tor kann am Ende entscheidend sein.

Rot-Weiss Essen steigt auf, wenn ...

Rot-Weiss Essen steigt auf ...

… mit einem Sieg am letzten Spieltag in Wegberg-Beeck, wenn Dortmund weder gegen Bergisch Gladbach noch Wuppertal gewinnt.

… mit einem Sieg am letzten Spieltag in Wegberg-Beeck, wenn Dortmund entweder gegen Bergisch Gladbach oder gegen Wuppertal verliert und das andere Spiel nicht höher gewinnt als RWE.

… mit einem Unentschieden am letzten Spieltag in Wegberg-Beeck, wenn Dortmund eins der beiden ausstehenden Spiele verliert und im anderen nur einen Punkt holt.

… mit einer Niederlage am letzten Spieltag in Wegberg-Beeck, wenn Dortmund sowohl gegen Bergisch Gladbach als auch gegen Wuppertal verliert und die RWE-Tordifferenz dabei besser ist als die der Dortmunder.

Dortmunds U23 steigt auf, wenn ...

Die U23 des BVB steigt auf ...

… mit zwei Siegen gegen Bergisch Gladbach und Wuppertal.

… mit einem Sieg und einem Unentschieden aus den beiden Spielen gegen Bergisch Gladbach und Wuppertal.

… mit einem Sieg und einer Niederlage, wenn Rot-Weiss Essen nicht in Wegberg-Beeck gewinnt.

… mit einem Sieg und einer Niederlage, wenn Rot-Weiss Essen in Wegberg-Beeck gewinnt, der RWE zwar in Wegberg-Beeck gewinnt, aber die schlechtere Tordifferenz oder weniger geschossene Tore hat.

… mit zwei Unentschieden, wenn Rot-Weiss Essen in Wegberg-Beeck nicht gewinnt.

… mit einem Unentschieden und einer Niederlage, wenn Rot-Weiss Essen in Wegberg-Beeck verliert.

… mit zwei Niederlagen, wenn RWE in Wegberg-Beeck verliert und die Essener Tordifferenz schlechter ist als die aus den beiden Dortmunder Niederlagen. (phz)

