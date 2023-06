Offener Brief: Marcus Uhlig gelobt Rot-Weiss-Essen-Fans Besserung

Erklärungsversuche in einem langen Offenen Brief: RWE-Vorsitzender Marcus Uhlig.

Essen. In einem langen Offenen Brief richtet der RWE-Vereinsvorsitzende sich an die Mitglieder und Fans des Traditionsklubs. Einige Erklärungsversuche.

Die denkwürdige Jahreshauptversammlung von Rot-Weiss Essen am vergangenen Sonntag hat bei Mitgliedern und Fans des Vereins hohe Wellen geschlagen. Nun, drei Tage später, nachdem sich die Wogen etwas geglättet haben, richtet sich der Vorsitzende Marcus Uhlig mit einem offenen Brief an Fans, Vereinsmitglieder und Sponsoren:

Hier Auszüge aus dem Wortlaut:

„Liebe Rot-Weisse,die Mitgliederversammlung am vergangenen Sonntag war sicherlich kein guter Tag für uns alle. Es gab viele Dinge, die überhaupt nicht gut gelaufen sind, hierfür müssen und möchten wir uns nicht nur bei den anwesenden Mitgliedern in aller Form entschuldigen.

Das Ergebnis des wirtschaftlichen Geschäftsjahres 2022 war für viele überraschend, was komplett nachvollziehbar ist. Wir verstehen, dass der Verein und seine Mitglieder nicht zuletzt aufgrund von Geschehnissen in der noch gar nicht so lange zurückliegenden Vergangenheit dahingehend besonders sensibel sind.

RWE hat sicherlich eine ganz besondere Verantwortung, sorgsam mit den Geldern von Mitgliedern, Fans, Sponsoren und Partnern zu wirtschaften. Wir möchten hiermit versuchen, die Dinge in das richtige Licht zu rücken, was am Sonntag nicht gelungen ist.

Die Faktenlage

Dieses „die Dinge ins richtige Licht rücken“ ist ziemlich komplex und es folgt dazu ein recht ausführlicher Text. Vorab möchten wir aber die wichtigsten 07 Kernbotschaften zur Lage von RWE an Euch richten:

Trotz aller Probleme befindet sich RWE in einer stabilen finanziellen Lage!

Unsere Verbindlichkeiten sind zum Großteil „unkritisch“. Beide Langfrist-Darlehen haben sehr moderate Konditionen und müssen jeweils nur getilgt werden, wenn der Verein dazu in der Lage ist.

2022 ist einiges an Problemen und Fehlern „zusammengekommen“. Vieles wurde seitdem angefasst, optimiert und behoben und zudem intern viel besser abgesichert und kontrolliert.

Die Saison 23/24 ist auf Basis einer vorsichtigen Planung durchfinanziert!

Das Budget für die 1. Mannschaft ist aktuell genauso hoch wie in der vergangenen Saison. An einer maßvollen Etat-Erhöhung wird aktuell mit Hochdruck gearbeitet.

Das Ziel für die kommenden 12 Monate ist und bleibt, mit einer verbesserten Mannschaft eine bessere Saison zu spielen.

Genauso müssen und werden wir im Bereich „Transparenz und Kommunikation“ einiges verbessern. Und uns daran auch messen lassen!“

Und später versucht Marcus Uhlig die Versäumnisse zu erklären:

Die Erklärung

„Einige von Euch stellen sich die Frage, wie dies scheinbar unbemerkt passieren konnte. Die Antwort darauf ist für uns als Verein sicherlich nicht schmeichelhaft, aber sie gehört eben auch zur Wahrheit. Der dafür zuständige Bereich war insgesamt nicht gut aufgestellt, hier hatten sich „über die Jahre“ anfällige und fehlerhafte Prozesse aufgebaut, die am Ende zu vielen handwerklichen Fehlern geführt haben. Dies hat zur unbewussten Verfälschung von tatsächlichen Finanzzahlen geführt. Die Abwesenheit eines strukturierten internen Controllings hat eine Identifizierung dieses Sachverhaltes unmöglich gemacht. Dies wurde erst zu Tage gefördert, als sich Sascha Peljhan rund um den Jahreswechsel 22/23 dieser Aufgabe angenommen hatte.“

Die Zukunft

Aber der Vorsitzende gelobt Besserung:

„Wir haben Fehler gemacht! In unserer Planung, in unserer Kommunikation. Das wollen und werden wir ändern! Wir haben im Finanzbereich bereits sehr viel umgestellt und optimiert. Um ein solches kommunikatives Desaster nicht noch einmal zu erleben, ist nunmehr eine transparentere und regelmäßigere Kommunikation mit Euch Mitgliedern an der Reihe. Dazu werden wir im ersten Schritt zeitnah zu einem Informationsabend einladen, um dieses komplexe Thema der wirtschaftlichen Entwicklung möglichst detailliert und hintergründig zu erläutern. Zudem sind wir bereits auf der Suche nach einem geeigneten Termin, um eine außerplanmäßige JHV durchzuführen. Eines haben wir am Sonntag gelernt: Offene, frühzeitige(re) und mitnehmende Kommunikation auf Augenhöhe ist die Basis für ein gemeinsames Miteinander.

