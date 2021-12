Live! Verteidigt RWE in Straelen die Tabellenführung?

Straelen. Jahresabschluss in der Regionalliga West: Spitzenreiter Rot-Weiss Essen spielt beim SV Straelen. Die Partie im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen hat an die beiden vergangenen Duelle mit dem SV Straelen keine guten Erinnerungen: RWE unterlag der Mannschaft vom Niederrhein sowohl im Pokal-Halbfinale als auch am zweiten Spieltag in der Meisterschaft. An diesem Samstag (14 Uhr) treten die Essener als Regionalliga-Spitzenreiter beim Tabellenzwölften in Straelen an. RWE will natürlich als Tabellenführer in die Winterpause gehen.

Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart ist punktgleich (44 Zähler) mit dem Tabellenzweiten Preußen Münster, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Am vergangenen Samstag deklassierte RWE den Bonner SC mit 6:1. Kapitän Dennis Grote fehlte bei dem Kantersieg. Auch heute beim Jahresabschluss in Straelen ist Grote nicht dabei. Hintergrund ist nach Informationen dieser Redaktion die Frage nach Grotes Zukunft.

Neidhart vertraut in Straelen der Elf aus der Vorwoche. Im Tor spielt Daniel Davari, die Viererkette davor bilden Sandro Plechaty, Felix Herzenbruch, Enrique Rios Alonso und Felix Bastians. Davor spielen Luca Dürholtz und Niklas Tarnat, der Grote ersetzt. Im offensiven Mittelfeld sollen dann Isaiah Young und Cedric Harenbrock wirbeln und Zlatko Janjic sowie Simon Engelmann für die Tore sorgen. Neidhart muss weiter auf die Langzeitverletzten Daniel Heber, Michel Niemeyer, Oguzhan Kefkir und Kevin Holzweiler. (fs)

Hier geht es zum Live-Ticker von RevierSport:

