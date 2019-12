Dortmund. Rot-Weiss Essen ist erfolgreich in die Regionalliga-Rückrunde gestartet. Bei Borussia Dortmund II gab es einen späten 1:0-Sieg dank Hahn.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

RWE geht mit Sieg über Dortmund II in die Rückrunde

Nachdem der SV Rödinghausen am Samstag seine Aufgabe gegen Borussia Mönchengladbach II souverän löste und 4:1 gewann, standen die Essener unter Zugzwang. Der Rückstand auf den neuen Tabellenführer war auf sechs Zähler angewachsen.

Titz verändert die RWE-Aufstellung kaum

Essens Trainer Christian Titz veränderte seine Startelf im Vergleich zum 0:0 beim FC Schalke 04 II vor zwei Wochen lediglich auf einer Position. Der wiedergenesene Jakob Golz kehrte zurück ins Tor, Ersatzmann Marcel Lenz musste wieder auf der Bank Platz nehmen. Borussia Dortmund schickte in Leonardo Balerdi und Mateu Morey zwei Profis auf das Feld. Balerdi stand erst am Samstag beim 5:0 gegen Fortuna Düsseldorf zwölf Minuten auf dem Rasen. Im Stadion Rote Erde konnte am Sonntag vor 2079 Zuschauern derweil nur schwer von einem "Rasen" gesprochen werden. Der Platz glich einem Acker. Ähnlich wie vor zwei Wochen beim Gastspiel in Herne gegen Schalke machte der holprige Untergrund beiden Mannschaften zu schaffen. Kombinationen? Hatten Seltenheitswert. Dementsprechend wurde nach einiger Zeit vermehrt auf lange Bälle zurückgegriffen.

RWE hatte zwar mehr Spielanteile, biss sich an der gut stehenden Dortmunder Defensive jedoch meistens die Zähne aus. Die beste Chance im ersten Abschnitt hatten stattdessen die Hausherren. Taylan Duman scheiterte aus fünf Metern aber an Golz, der stark mit dem Fuß parierte (40.).

RWE: Doppelwechsel zur Pause

In der Halbzeit reagierte Titz und wechselte doppelt. Für Marcel Platzek und Jan-Lucas Dorow kamen Hamdi Dahmani und Florian Bichler in die Partie. Joshua Endres rückte dafür nach vorne in die Spitze. Essen wurde nun offensiv etwas zwingender. Oguzhan Kefkir hatte in der 57. Minute die Großchance auf dem Fuß, als er nach Vorarbeit von Dahmani knapp vorbei zielte. Auf der Gegenseite retteten Alexander Hahn und Marco Kehl-Gomez gemeinsam in höchster Not gegen Marco Hober. Im Anschluss parierte Golz überragend nach einer Ecke.

Hahn wie im Hinspiel

In der 73. Minute jubelten plötzlich alle, die es mit rot-weiss hielten. Kehl-Gomez köpfte den Ball aus wenigen Metern nach einem Kefkir-Freistoß ins Tor. Doch plötzlich hob der Linienrichter seine Fahne - und teilte dem Schiedsrichter mit, dass er ein Handspiel gesehen haben wollte. Der Treffer zählte nicht. Auf Videos war allerdings klar erkennbar, dass Kehl-Gomez den Ball mit dem Kopf berührte. Eine krasse Fehlentscheidung.

RWE warf jetzt endgültig alles nach vorne - und wurde belohnt. Nach einer Flanke von Kehl-Gomez drückte Hahn den Ball über die Linie (89.). Bereits im Hinspiel hatte der Neuzugang per Last-Minute-Treffer den Sieg gegen Dortmund gesichert. Das Ergebnis retteten die Essener über die Zeit.

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: