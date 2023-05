Live! Sichert Rot-Weiss Essen gegen 1860 München den Klassenerhalt?

Treibt seine Mannschaft an: RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Essen. Rot-Weiss Essen kann heute den Verbleib in der 3. Liga perfekt machen. Dafür benötigt RWE einen Sieg gegen 1860 München. Der Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen hat an diesem Sonntag (ab 13 Uhr) die Chance, ein Jahr nach der Rückkehr in den Profifußball den Verbleib in der 3. Liga perfekt zu machen. Dafür benötigt RWE einen Sieg im Heimspiel gegen 1860 München. Dann hätten die Essener 43 Punkte auf dem Konto, die auch rechnerisch für den Klassenerhalt reichen würden.

Trotz dieser Aussicht ist die Stimmung an der Hafenstraße nicht gut. Vor allem die Frage, wie es um das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer Christoph Dabrowski bestellt ist, steht im Vordergrund. Die Spieler hören auf ihn, versicherte der 44-Jährige: „Es wäre ja schlimm, wenn es nicht so wäre.“ Heute hat seine Mannschaft noch eine Gelegenheit, das zu zeigen.

Dabrowski hat seine Startelf im Vergleich zum Spiel beim SV Meppen (0:2) auf zwei Positionen verändert. Im Sturm beginnt Ron Berlinski. Simon Engelmann muss zunächst auf der Bank Platz nehmen. Sandro Plechaty ersetzt Mustafa Kourouma auf der Rechtsverteidiger-Position.

Hier geht es zum Live-Ticker:

