Spielbericht Straelen chancenlos: RWE feiert achten Heimsieg in Serie

Essen. Am Mittwoch stand für Rot-Weiss Essen das Nachholspiel in der Regionalliga West gegen den SV Straelen auf dem Programm. RWE gewann mit 4:1 (3:0).

Rot-Weiss Essen hat in der Regionalliga West den achten Heimsieg in Serie gefeiert. Gegen den Aufsteiger SV Straelen gab es einen 4:1-Erfolg. Der stand schon zur Pause fest. RWE nahm das Spiel sofort in die Hand, allerdings lange ohne die großen Chancen zu erarbeiten.

Ab der 30. Minute lief es dann. Innerhalb von neun Minuten machte Essen alles klar. Den Anfang machte mal wieder Toptorjäger Simon Engelmann, der nach 33 Minuten nach einer Ecke zum 1:0 traf. In der 40 Minuten war es dann Kevin Grund, der mit einem Traumtor mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß auf 2:0 erhöhte. Zwei Minuten später nutzte Oguzhan Kefkir einen Patzer von SVS-Torwart Robin Udegbe zum 3:0. Damit war die Partie schon zur Pause gelaufen - denn der SV Straelen trat offensiv überhaupt nicht in Erscheinung.

Nach dem Wechsel ging es deutlich ruhiger zu. Straelen konnte nicht, RWE wollte nicht, schließlich stehen noch ein paar Partien im Dezember an. RWE verwaltete die klare Führung souverän - der Gast kam zwar zu einigen Abschlüssen, die aber kaum Gefahr für das Essener Tor brachten. Wie es geht, unterstrich dann erneut Engelmann, der nach einem Konter in der 63. Minute gekonnt zum 4:0 abschloss. RWE verpasste es anschließend, weitere Treffer zu erzielen. Dafür durfte der Gast einmal jubeln. Adli Lachheb traf nach 78 Minuten zum 1:4-Anschluss für Straelen. Bei dem Ergebnis blieb es. RWE feierte am Ende einen ungefährdeten Dreier und festigte Platz eins.

Das Spiel gegen Straelen war für RWE das drittletzte Liga-Spiel in diesem Jahr. Am Samstag reist RWE zu den Sportfreunden Lotte (14 Uhr), bevor am darauffolgenden Samstag das Heimspiel gegen den starken Aufsteiger Wegberg-Beeck (14 Uhr) die Hinrunde komplettiert.

Das Highlight-Spiel wird allerdings die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal gegen den Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf am 23.12.2020 sein.

So spielten RWE und der SV Straelen

RWE: Davari - Plechaty, Heber, Hahn, Grund - Kehl-Gomez (65. Condé), Grote (73. Neuwirt) - Young, Harenbrock, Kefkir (68. Dorow) - Engelmann (73. Platzek)

SV Straelen: Udegbe - De Regt, Päffgen, Abdelkarim (71. Bouchama), Mizuta (69. Beric), Lachheb, Morou, Kader (46. Funk), Möllering (46. Fakhro), Kübler, Weggen

Tore: 1:0 Engelmann (33.), 2:0 Grund (40.), 3:0 Kefkir (42.), 4:0 Engelmann (63.), 4:1 Lachheb (78.)