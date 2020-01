Essen. Am Abend steht für Rot-Weiss wieder ein Pflichtspiel im Terminkalender. Regionalligist RWE spielt in Köln. Das Spiel im Live-Ticker.

Live! RWE startet gegen Köln II ins Pflichtspiel-Jahr 2020

Rot-Weiss Essen startet ab 19 Uhr in die Regionalliga-West-Restrunde. Es geht zum 1. FC Köln II. RWE will vor dem Heimspiel Doppelpack gegen Rödinghausen und Oberhausen einen perfekten Start ins Pflichtspieljahr 2020 hinlegen. Wir sind in Köln live vor Ort.

Hier geht es zum Reviersport-Live-Ticker: