Live! RWE greift gegen Aachen nach der Tabellenführung

Essen. Rot-Weiss Essen trifft am Samstag (14 Uhr) im Traditionsduell auf Alemannia Aachen. Mit einem Sieg will RWE den Druck auf den BVB II erhöhen.

Gewinnen die Rot-Weissen ihr Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, Hafenstraße) gegen Alemannia Aachen, würden sie am viertletzten Spieltag an Borussia Dortmund II vorbeiziehen und die Tabellenspitze übernehmen. Anschließend müssten die Essener allerdings darauf hoffen, dass die Dortmunder in den letzten fünf Spielen noch mindestens zweimal patzen. Der Konkurrent wird auch an diesem Wochenende tatenlos zusehen, was in der Liga passiert, weil etliche Spieler in Quarantäne stecken.

Gelingt Essen die Ablösung, sei das auch eine Frage der Psychologie, meint Rot-Weiss Essens Trainer Christian Neidhart. „So könnten wir weiter Druck aufbauen.“

