LIVE! RWE gewinnt, aber BVB II dreht das Spiel

Essen. Nervenkitzel in der Regionalliga West: Borussia Dortmund II und Rot-Weiss Essen kämpfen um den Aufstieg. Das große Saisonfinale im Live-Ticker.

Tag der Entscheidung in der Fußball-Regionalliga West: Beim Saisonfinale kommt es zum Showdown im Fernduell zwischen Borussia Dortmund II und Rot-Weiss Essen. Die U23 des BVB geht als Spitzenreiter mit drei Punkten Vorsprung in den letzten Spieltag. Das Team von Trainer Enrico Maaßen braucht im Spiel beim Niederrhein-Pokalsieger Wuppertaler SV noch einen Punkt, um in die 3. Liga aufzusteigen.

Konkurrent RWE benötigt dafür nicht nur einen Sieg in der Partie beim Tabellen-17. FC Wegberg-Beeck, sondern muss auch auf Schützenhilfe des WSV hoffen. Am Ende könnte es sogar auf das Torverhältnis ankommen. Bei einer Dortmunder Niederlage mit einem Treffer Unterschied reicht Essen ein Sieg mit zwei Toren Differenz. „Wir haben die ganze Saison Druck, jetzt haben ihn mal die Dortmunder“, meinte RWE-Trainer Christian Neidhart.

Der Protest beim Verband gegen den BVB II könnte noch ein längeres Nachspiel bedeuten. „Fakt ist, der Einspruch ist nicht ohne Grund erfolgt. Und wenn alles in Ordnung gewesen ist, dann muss sich ja auch keiner Sorgen machen“, sagte Neidhart. Der 52-Jährige betonte aber: „Wir kümmern uns nur um das Sportliche, denn wir müssen erst unsere Hausaufgabe in Wegberg-Beeck erledigen.“

RWE-Fans verabschieden Mannschaftsbus

Mehr als 1000 RWE-Fans hatten den Mannschaftsbus am Samstagmittag an der Essener Hafenstraße bei der Abfahrt zum Auswärtsspiel erwartet und verabschiedet. Auch Pyrotechnik wurde gezündet, die Mannschaft wurde mit rot-weissem Rauch und Fangesängen empfangen. Eine besondere Motivation fürs RWE-Team. (fs)

Das Aufstiegsfinale im Live-Ticker:

