Live! RWE empfängt die U23 des BVB zum Regionalliga-Showdown

Essen. In der Regionalliga West kommt es zum Spitzenspiel zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 von Borussia Dortmund. Das Spiel im Live-Ticker.

In der Fußball-Regionalliga kommt es an der Hafenstraße zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen und Spitzenreiter Borussia Dortmund II (19.30 Uhr).

Beide Seiten wollen den Titel und hinauf in die 3. Liga, beide Teams sind heiß, das versteht sich von selbst. Aber ob es letztlich ein Showdown sein wird im Kampf um den Aufstieg, sei mal dahingestellt. Schließlich müssen noch bis zum Saisonende mehr als ein Dutzend Spiele abgearbeitet werden.

Der BVB hat aktuell die Nase vorn, liegt vier Punkte vor den Rot-Weissen, die allerdings noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. „Wir haben jetzt elf Heimspiele in Folge gewonnen und gehen mit breiter Brust in die Partie. Wir freuen uns", betont Essens Sportchef Jörn Nowak. (fs)

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: