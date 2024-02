Regensburg. Hohe Hürde für Rot-Weiss Essen: Es geht heute zum souveränen Drittliga-Tabellenführer Jahn Regensburg. Das Spiel im Live-Ticker.

Die Bilanz von Rot-Weiss Essen auf fremden Plätzen macht nicht sonderlich viel Mut für das schwere Auswärtsspiel heute (14 Uhr) in der 3. Liga beim Tabellenführer SSV Jahn Regensburg. Null Punkte aus drei Partien in der Fremde in diesem Jahr, Platz 15 in der Drittliga-Auswärtstabelle. Nach der 0:2-Niederlage am Dienstagabend in München wartet nun die stärkste Mannschaft der Liga auf RWE.

Jahn Regensburg ist der klare Favorit an diesem Samstag. Schon elf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz. Dieser ist für RWE noch in Reichweite, nur zwei Punkte beträgt der Rückstand. Doch dazu muss es endlich auch in der Fremde klappen. Acht der letzten 14 Partien absolvieren die Essener auswärts.

Rot-Weiss Essen in Regensburg: Das Spiel im Live-Ticker

Jahn Regensburg gegen RWE: Hier geht es zum Live-Ticker

Drei harte Aufgaben warten nun auf Rot-Weiss Essen. Heute in Regensburg, Ulm kommt danach, dann geht es zu Dynamo Dresden, es sind die Top-Drei-Wochen. „Wir haben nichts zu verlieren“, meint RWE-Trainer Christoph Dabrowski. „Wir haben die Möglichkeit, weiter in der Situation zu bleiben, im oberen Drittel an den Dingen zu schnuppern. Das fühlt sich gut an.“

