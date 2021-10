LIVE! RWE-Debakel: Essen kassiert drei Tore in elf Minuten

Düsseldorf. Rot-Weiss Essen möchte in die 3. Liga aufsteigen. Deswegen will RWE bei der U23 von Fortuna Düsseldorf gewinnen. Die Partie im Live-Ticker!

In der Regionalliga West tritt Rot-Weiss Essen am Mittwochabend (19.30 Uhr) bei der Zweitvertretung von Fortuna Düsseldorf an. RWE will sich nach der Nullnummer gegen Wiedenbrück und dem 1:1-Remis bei Kölns U21 mit einem Sieg zurückmelden.

Rot-Weiss Essen: Hier geht es zum Live-Ticker der Kollegen von RevierSport

