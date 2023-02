Live! Rot-Weiss Essen beim FCI: Erste Chancen für Ingolstadt

Ingolstadt. Drittligist Rot-Weiss Essen gastiert heute um 14 Uhr beim FC Ingolstadt. Dem BVB-Erfolg soll ein weiterer Sieg folgen. Der Live-Ticker.

Zum ersten Mal seit fünf Monaten feierte Rot-Weiss Essen am vergangenen Spieltag einen Heimsieg. Gegen die U23 vonBorussia Dortmund siegte RWE mit 2:0 und sicherte sich drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Nun möchte die Mannschaft von Cheftrainer Christoph Dabrowski nachlegen. An diesem Samstag (14 Uhr) steht die Partie beim Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt auf dem Programm. Auf die weite Reise in den Audi Sportpark werden die Essener von mindestens 800 Gästefans begleitet - so viele Karten verkaufte RWE im Vorverkauf.

Der Live-Ticker

Allerdings: Essens Felix Götze hat sich beim Sieg gegen den BVB II verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen. Der Trainer ist dennoch zuversichtlich, dass sein Team den Schwung aus dem BVB-Spiel mitnehmen kann: "Als ich auf mein Handy geguckt habe, musste ich schon schlucken. Aber das gehört leider dazu", sagte Dabrowski auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. "Wir hatten in der letzten Zeit immer 23, 24 Spieler auf dem Trainingsplatz. Jetzt ist die Gruppe etwas kleiner. Wir haben einen großen Kader."

Die Favoritenrolle und den Druck schiebt der Trainer gleich mal über die A3 Richtung Süden. „Ingolstadt ist ein hochambitionierter Gegner, der den Aufstieg mit Sicherheit noch nicht aufgegeben hat“, sagt er. Dass der FCI überhaupt nicht in Form ist, habe seine Gründe.

Rot-Weiss Essen kennt die Schwächen des Gegners

Hinten stand das Team nicht stabil genug, vorne war es zu ineffektiv. „Damit haben sie sich schwergetan“, so Dabrowski, der eine Schwäche ausgemacht hat, die Rot-Weiss Essen ausnutzen will: „Sie haben extreme Probleme gehabt, Standards zu verteidigen.“

