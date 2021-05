Live! Blitzstart - RWE geht gegen Lotte früh in Führung

Essen. Den Aufstieg hat RWE wohl verspielt. Kurz vor dem Ende der Saison geht es für Essen gegen Lotte - erstmals wieder vor Zuschauern. Der Ticker.

Die Fans werden am Mittwochabend in jedem Fall wieder dabei sein: 500 Anhänger sowie zusätzlich Getestete und Genesene darf Rot-Weiss Essen zur Regionalligapartie gegen die Sportfreunde Lotte (ab 19.30 Uhr) begrüßen. Das letzte Heimspiel steht ansonsten allerdings unter keinem besonders guten Stern - schließlich kassierte RWE am vergangenen Sonntag beim 1. FC Köln II eine empfindliche 1:2-Niederlage, während die U23 von Borussia Dortmund gleichzeitig mit 3:1 beim SV Straelen gewann. RWE bräuchte bei einem Punkt weniger und zwei ausgetragenen Spielen mehr ein kleines Fußballwunder, um am Ende der Saison noch in die 3. Liga aufzusteigen.

Sollte Essen gegen die zuletzt formstarken Mannen aus Lotte verlieren und der BVB II seine Partie (18.30 Uhr) beim SV Rödinghausen gewinnen, kann das Team von Enrico Maaßen gar schon am Mittwoch den Aufstieg feiern. Unbeirrt davon geht RWE gegen die Sportfreunde ins Spiel - Trainer Christian Neidhart verändert sein Team dabei auf zwei Positionen: Sandro Plechaty und Cedric Harenbrock spielen für Amara Condé und Maximilian Pronichev.

So spielt Rot-Weiss Essen: Davari - Grund, Herzenbruch, Heber, Plechaty - Grote, Kehl-Gomez - Kefkir, Harenbrock, Young - Engelmann.

Hier geht's zum Live-Ticker:

