Live! Rot-Weiss Essen testet gegen TSG Hoffenheim II

Oberzissen. Rot-Weiss Essen spielt heute gegen den Regionalligisten TSG Hoffenheim II. Trainer der Kraichgauer ist ein Ex-RWE-Spieler. Der Live-Ticker.

Auch Rot-Weiss Essen nutzt die Länderspielpause für ein Testspiel: Der Fußball-Drittligist tritt an diesem Freitag (13 Uhr) in Oberzissen (Rheinland-Pfalz) gegen die TSG Hoffenheim II an. Dort kommt es für die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski zu einem Wiedersehen mit Vincent Wagner, der beim Regionalligisten an an der Seitenlinie steht.

Er spielte von 2009 und 2014 für RWE, war von 2021 bis 2022 Coach der U19 und zählte zum Interims-Trainerteam, das den Aufstieg in die 3. Liga vollendete.

Hier geht es zum Live-Ticker von RevierSport:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE