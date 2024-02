Live! Rot-Weiss Essen reist zum Nachholspiel nach München

München Rot-Weiss Essen tritt zum Nachholspiel bei 1860 München an. Die Partie im Live-Ticker

Weiß, weiß, weiß, so weit das Auge reicht. Dieses Bild bot sich 9. Dezember im Stadion an der Grünwalder Straße, Schneemassen bedeckten die Rasenfläche. An ein Fußballspiel war nicht zu denken, die Partie zwischen Gastgeber 1860 München und Rot-Weiss Essen wurde abgesagt. Nun wird sie nachgeholt. Heute sind die Essener zu Gast in München - eine schneebedingte Absage ist dieses Mal nicht zu befürchten.

Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen vor der Nachholpartie kaum sein: Während RWE mit einem Sieg den Relegationsplatz erobern könnte, wenden die Münchener den Blick noch sorgenvoll nach unten: Für den sicheren Klassenerhalt braucht der aktuelle Tabellen-14. noch Punkte, die Abstiegsränge sind nur zwei Zähler entfernt.

+++Rot-Weiss Essen: Sonderzug nach Dresden ausverkauft+++

Unter ihrem neuen Trainer Argirios Giannikis, in der Saison 2017/18 bei RWE für ein halbes Jahr im Kurzeinsatz, spüren die Münchner immerhin leichten Aufwind. Gegen Duisburg (4:1) gewonnen, gegen Lübeck und Sandhausen jeweils 1:1, und am vergangenen Wochenende gab es in Aue ein 0:0.

RWE-Kapitän Vinko Sapina fällt weiter aus

Bei RWE wird Felix Götze nach überstandenem grippalen Infekt ist ebenso wieder dabei sein, wie Björn Rother. Dafür fällt Kapitän Vinko Sapina weiterhin mit Knieproblemen aus. Auch Sascha Voelcke brach zuletzt das Training ab, Sandro Plechaty und Ekin Celebi sind ebenfalls noch nicht wieder fit.

RWE-Kapitän Vinko Sapina fällt mit einer Knieverletzung aus. Foto: Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Essens Trainer Christoph Dabrowski geht indes mit Vorfreude und Optimismus in die Partie: „Ich habe ein super Gefühl für das Spiel. Wir haben morgen wieder die Chance, ein gutes Auswärtsspiel zu machen, dazu haben wir die Möglichkeiten, die Qualität und das Selbstvertrauen“, sagt der Trainer. „Und so gehen wir es an.“

Volle Unterstützung der RWE-Fans

Dabei kann sich der Ruhrgebietsklub wieder einmal auf die Unterstützung der Fans verlassen. 1200 Essener haben angekündigt, sich auf den Weg nach München zu machen. Und das bei einem Nachholspiel an einem Wochentag.

