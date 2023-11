Live! Rot-Weiss Essen kann in Ingolstadt Platz drei festigen

Ingolstadt Rot-Weiss Essen kämpft beim FC Ingolstadt um die Festigung von Platz drei in der Tabelle der 3. Liga. Das Spiel im Live-Ticker.

Platz drei nach 15 Spieltagen in der 3. Liga: Die Fans von Rot-Weiss Essen träumen bereits von einem möglichen Aufstieg in die 2. Bundesliga und auch auf der Mitgliederversammlung sprachen die Verantwortlichen zumindest über das langfristige Ziel eine Klasse höher zu spielen. Bei RWE scheint derzeit alles in die richtige Richtung zu verlaufen. Am Samstag (14 Uhr) muss die Mannschaft von Christoph Dabrowski dafür aber beim FC Ingolstadt nachlegen.

FC Ingolstadt - Rot-Weiss Essen: Das Spiel im Live-Ticker

Bei den Bayern kann Rot-Weiss Essen zumindest den dritten Platz weiter absichern. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den SC Verl drei Punkte. Und kein Team ist derzeit so im Punkte-Rausch wie die Mannen von Dabrowski. Fünf Liga-Siege in Serie stehen inzwischen zu Buche. Und mit Ingolstadt wartet nun eine Mannschaft, die in dieser Saison durchaus ihre Probleme hatte.

RWE: Dabrowksi will im Flow bleiben

Dabrowski hingegen schaut erst gar nicht auf die Tabelle, ohnehin seien noch eine Menge Spiele zu absolvieren. Vielmehr gehe es darum, einfach an die Leistungen anzuknüpfen. „Wir sind im Hier und Jetzt. Es geht darum, das nächste Spiel zu gewinnen und im Flow zu bleiben“, sagte der Trainer von Rot-Weiss Essen. Am besten mit einem Sieg in Ingolstadt?

