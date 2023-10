Live! 0:1! Rot-Weiss Essen in Unterhaching unaufmerksam

Rot-Weiss Essen schlägt Dynamo Dresden: In "Vonne Hafenstraße" diskutieren wir über den RWE-Auftritt, die Schiedsrichter-Leistung und Trainer Dabrowski.

Unterhaching. Rot-Weiss Essen gerät bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching in Rückstand. Bei einer Ecke schläft RWE. Das Spiel im Live-Ticker.

Nach dem überraschenden 3:1-Sieg gegen Spitzenreiter Dynamo Dresden kann Rot-Weiss Essen heute in der 3. Liga nachlegen. Ab 19 Uhr ist RWE bei Aufsteiger SpVgg Unterhaching zu Gast. Drei Tage später geht es mit dem Heimspiel gegen den SC Verl weiter. Drei Spiele hat RWE innerhalb von sieben Tagen abzuarbeiten - ein strammes Programm.

SpVgg Unterhaching gegen Rot-Weiss Essen: Das Spiel heute im Live-Ticker

Läuft alles perfekt, kann Rot-Weiss Essen am Mittwoch mit einem Sieg bei der SpVgg Unterhaching auf den dritten Platz klettern. Auch wenn das nur eine Momentaufnahme wäre, der Relegationsplatz hätte schon was.

Isaiah Young ist im Gegensatz zum Dresden-Dreier wieder im Kader, Björn Rother stand nach einem Schlag auf die Wade auf der Kippe. Am Ende verlor Rother den Wettlauf gegen die Zeit. Er stand nicht im Kader.

Rot-Weiss Essen: Dabrowski bringt Voufack und Voelcke

Insgesamt nimmt Christoph Dabrowski im Gegensatz zum Sonntag zwei Änderungen in der Startelf vor. Für Andreas Wiegel und Lucas Brumme begannen Eric Voufack und Sascha Voelcke, die zuletzt von Dabrowski gelobt wurden. Es war die große Frage, wie der Ex-Profi rotieren wird, da in der Englischen Woche bereits am Samstag (14 Uhr) das nächste Spiel ansteht. Dann geht es zuhause gegen den SC Verl.

So startet Rot-Weiss Essen in Unterhaching

RWE: Golz - Voufack, Rios Alonso, Götze, Bastians - Sapina, Harenbrock - Obuz, Müsel, Voelcke - Berlinski

RWE-Trainer Dabrowski wird seine Jungs am Sonntag ganz sicher schnell wieder eingefangen haben, sofern das überhaupt notwendig gewesen ist. Keeper Jakob Golz jedenfalls zeigte direkt nach dem hochemotionalen Auftritt gesunden Realismus: „Man darf nicht denken, Unterhaching ist aufgestiegen, die muss man schlagen. Diesen Fehler dürfen wir nicht machen.“

Die Gastgeber standen bisher hinten gut, haben allerdings in acht Spielen auch erst neun Tore erzielt. Darin begegnen sie RWE wieder auf Augenhöhe. Die Effizienz vor dem gegnerischen Tor könnte also auch beim Duell in München einmal mehr den Ausschlag geben. Nur dass der Essener Wert aus dem Spiel gegen Dresden nur ganz schwer zu toppen sein wird.

