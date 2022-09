Live: Rot-Weiss Essen im Testspiel bei Arminia Bielefeld

Bielefeld. Rot-Weiss Essen bestreitet derzeit ein Testspiel bei Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld. Hier geht es zum Live-Ticker.

Die Stimmung ist gut bei Rot-Weiss Essen nach dem 1:0-Erfolg am Montagabend gegen den bis dato noch ungeschlagenen 1. FC Saarbrücken. Dadurch kletterten die Essener vor der Länderspielpause auf einen Nichtabstiegsplatz. Um die spielfreie Zeit zu nutzen, wurde jetzt ein Testspiel gegen den Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld vereinbart.

RWE-Trainer Dabrowski nimmt im Vergleich zum 1:0 gegen Saarbrücken neun Wechsel in der Startelf vor. Nur José-Enrique Ríos Alonso und Björn Rother bleiben übrig. Zum letzten Mal spielten beide Teams am 14. September 2020 gegeneinander. Damals besiegte RWE die Arminia in der ersten Runde des DFB-Pokals durch einen Treffer von Simon Engelmann an der Hafenstraße mit 1:0.

