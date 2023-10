Live! Rot-Weiss Essen gegen Verl heute im Live-Ticker

So schnell kann es gehen: Rot-Weiss Essen verliert klar und verdient in Unterhaching. In "Vonne Hafenstraße" analysieren wir das 0:4.

Essen. Drittligist Rot-Weiss Essen will nach der Pleite bei Unterhaching beim Heimspiel gegen Verl zurück in die Spur. Das Spilel im Live-Ticker.

Nach der 0:4-Pleite in Unterhaching musste bei Rot-Weiss Essen offenbar eine Ausprache her, damit die Mannschaft beim Heimspiel gegen Verl (14 Uhr MagentaSport) zurück in die Spur kommt. Gleich am Donnerstag hatten sich Staff und Spieler zusammen gesetzt. „Wir waren selbstkritisch, die Spieler waren selbstkritisch“, berichtet RWE-Trainer Christoph Dabrowski. Die Klatsche ließ Rot-Weiss Essen schnell hinter sich und richtete den Fokus auf die nächste Aufgabe. „Wir wissen, dass wir es besser können.“

Rot-Weiss Essen gegen den SC Verl: Hier geht es zum Live-Ticker

Beim Spiel müssen die Essener, das deuten die Zahlen an, höllisch aufpassen. Die Verler stehen zwar lediglich auf Rang 15 und haben gemeinsam mit dem Halleschen FC die meisten Gegentore bekommen – doch auch die drittmeisten erzielt. In Essen wissen sie aus gemeinsamen, tristen Regionalliga-Jahren ohnehin noch bestens, welche Rolle der SCV am liebsten spielt: Den Underdog geben und mit drei Punkten zurück nach Hause fahren.

Trainer Dabrowski mit einer klaren Aufforderung ans Team

Trainer Dabrowski reduziert seine Anforderungen an die Mannschaft daher auf ein zentrales Wort: „Konsequenz“. Im Spiel nach vorne, in der Zweikampfführung, in den Ballbesitzphasen, in der Kontrolle soll sein Team diesen Begriff im Kopf haben - und umsetzen.

So wollen sie spielen:

Essen: 1 Golz - 7 Wiegel, 23 Rios Alonso, 4 Bastians, 14 Brumme - 6 Rother, 26 Müsel - 30 Young, 8 Harenbrock, 11 Obuz - 29 Doumbouya.

Verl: 1 Unbehaun - 11 Ochojski, 6 Pernot, 16 Paetow, 24 Stöcker - 27 Corboz, 23 Benger, 5 Baack - 10 Kammerbauer - 13 Lokotsch, 17 Batista Meier.

