Live! Rot-Weiss Essen empfängt Waldhof Mannheim

Essen Rot-Weiss Essen will die aktuelle Erfolgsserie in der 3. Liga heute weiter fortsetzen. Waldhof Mannheim ist zu Gast. Der Live-Ticker.

Sportlich ging es Rot-Weiss Essen schon lange nicht mehr so gut. Viermal in Folge hat RWE in der Dritten Liga gewonnen und zwischendurch im Niederrheinpokal mit dem 4:0 gegen den ambitionierten Oberligisten SV Straelen einen sehr souveränen Auftritt hingelegt. Und schon heute wird der nächste Sieg angepeilt: Ab 16.30 Uhr ist Waldhof Mannheim zu Gast.

Rot-Weiss Essen gegen Walfhof Mannheim: Das Spiel im Live-Ticker

Die aktuelle Situation – Platz vier und 24 Punkte vor diesem Spieltag – lädt Rot-Weiss-Essen-Fans zum Träumen ein. Geht da mehr als nur der als Ziel formulierte Klassenerhalt? „Natürlich kann ich die Tabelle lesen“, sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski. Aber: „Es zählt jetzt nur das Waldhof-Mannheim-Spiel, das ist die nächste Herausforderung. Und das meine ich auch so, wie ich so sage. Mir schwirren noch nicht Ingolstadt im Kopf herum oder die anderen Gegner, die da noch kommen.“ Er befindet stoisch: „Kein Spiel in der 3. Liga ist einfach. Aber das ist ja nichts Neues.“

RWE-Coach Dabrowski will den Gegner nicht unterschätzen

Nach der Länderspielpause muss Rot-Weiss Essen am Samstag, 25. November, auswärts bei den Schanzern ran (14 Uhr), am Samstag, 2. Dezember, ist dann der SV Sandhausen an der Essener Hafenstraße zu Gast (14 Uhr). Zwei Teams, die durchaus höhere Ambitionen haben. Auch Waldhof Mannheim war mit Gedanken an den Zweitliga-Aufstieg in die Saison gestartet, steckt jedoch als Tabellen-17. tief im Ligakeller fest- und weist eine eklante Auswärtsschwäche auf. „Mannheim ist unter den Erwartungen geblieben, ist aber besser als es der Tabellenplatz widerspiegelt“, sagte RWE-Coach Dabrowski. Der 45-Jährige erwarte eine Mannschaft, „die hochsensibilisiert ist und über die Basics versuchen wird, Stabilität zu gewinnen“. Sein Team sei aber selbstbewusst und vorbereitet „auf einen Gegner, der uns fordern wird“. (fs)

