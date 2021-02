Live! DFB-Pokal: RWE fordert Bayer Leverkusen heraus

Essen. Pokal-Sensation Rot-Weiss Essen trifft am Dienstagabend im DFB-Pokal auf Bayer Leverkusen. RWE geht selbstbewusst in die Partie. Der Live-Ticker.

Das Ziel des größten Underdogs im Pokal-Achtelfinale ist schnell formuliert. „Wir wollen auch nach Dienstag ungeschlagen sein“, sagt Marcus Uhlig, Vorstandschef von Rot-Weiss Essen. Denn wenn der letzte Fußball-Regionalligist am Dienstag Vorjahresfinalist Bayer Leverkusen empfängt (18.30 Uhr/Sky), ist der Traditionsverein seit einem Jahr und einem Tag in 32 Pflichtspielen ungeschlagen.

Die Hoffnung, dass das Essener Pokal-Märchen sich nach Erfolgen gegen Bundesliga-Aufsteiger Bielefeld und Bundesliga-Absteiger Düsseldorf fortsetzt, ist deshalb da. „Das wird kein Bonusspiel, bei dem wir mit Autogrammkarten und Edding dastehen und uns Unterschriften von den Stars holen. Wir wollen gewinnen“, sagt Uhlig.

RWE setzt auch am Dienstag wieder auf seinen Top-Stürmer Simon Engelmann, der in dieser Saison bereits 22 Pflichtspieltore erzielt hat. Der 31-Jährige steht wie erwartet in der Startelf.

Hier gibt es die Aufstellung:

Essen: 1 Davari - 21 Plechaty, 14 Heber, 24 Alexander Hahn, 3 Herzenbruch - 6 Grote - 30 Young, 5 Kehl-Gomez, 18 Conde, 7 Grund - 11 Engelmann. - Trainer: Neidhart

Leverkusen: 1 Hradecky - 24 Fosu-Mensah, 12 Tapsoba, 6 Dragovic - 20 Aranguiz - 38 Bellarabi, 10 Demirbay, 25 Palacios - 13 Alario, 14 Schick, 9 Bailey. - Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Daniel Schlager (Hügelsheim)

Zuschauer: keine

