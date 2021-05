Live! Derbyzeit - RWO empfängt RWE im Niederrheinpokal

Oberhausen. Der Niederrheinpokal wird nach langer Pause mit einem Derby fortgesetzt. Rot-Weiß Oberhausen trifft auf Rot-Weiss Essen. Der Live-Ticker.

Ein Derby steht im Viertelfinale des Niederrheinpokals auf dem Programm. Die beiden Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen treffen an diesem Mittwoch um 19.00 Uhr im Stadion Niederrhein aufeinander. Für RWE nur eines von vielen gefühlten Endspielen, denn auch im Aufstiegskampf der Regionalliga geht es für die Essener seit Wochen um wichtige Punkte. "Wir haben seit Wochen in der Liga nur noch Endspiele, dazu kommt der Pokal. Also jedesmal ein "alles-oder-nichts"-Spiel", sagte RWE-Boss Marcus Uhlig.

Hier geht's zum Live-Ticker:

RWO - RWE

