Live! Derby an der Hafenstraße - RWE empfängt Schalkes U23

Essen. Derby an der Hafenstraße. Rot-Weiss Essen empfängt Schalkes U23. Im Aufstiegsrennen ist eine Niederlage für RWE verboten. Der Live-Ticker.

Nur ein Sieg aus den vergangenen fünf Spielen - bei Rot-Weiss Essen ist in den vergangenen Wochen der Wurm drin. Die Essener drohen, den Anschluss an Tabellenführer Borussia Dortmund II endgültig zu verlieren. Dementsprechend ist ein Sieg am Samstag (14 Uhr) gegen den FC Schalke 04 II Pflicht - auch um den BVB, der erst am Sonntag gegen Fortuna Köln spielt, etwas unter Druck zu setzen.

RWE-Trainer Christian Neidhart muss gegen die kleinen Schalker aber wieder einmal die Mannschaft umstellen - insbesondere in der Defensive. Kapitän Marco Kehl-Gomez sah beim 1:1 bei Rot-Weiß Oberhausen in der vergangenen Woche die fünfte Gelbe Karte - wegen einer Unsportlichkeit, was nicht zuletzt seinen Trainer ärgerte. Für Kehl-Gomez rückt Jonas Hildebrandt auf die rechte Seite der Viererkette. Der 24-Jährige spielte das bereits im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel, es ist für ihn allerdings das Startelfdebüt im Jahr 2021.

Weil Kevin Grund (Knieprobleme) und Alexander Hahn (Corona) erneut ausfallen und Sandro Plechaty noch länger verletzt ist, stehen auch Jan Neuwirt und Felix Herzenbruch erneut in der Anfangsformation. Auch ansonsten verzichtet Neidhart auf die große Rotation: Abgesehen von Hildebrandt für Kehl-Gomez, ist die Startelf exakt die gleiche wie in der Vorwoche in Oberhausen.

Zum ersten Mal seit September 2020 steht derweil allerdings Maximilian Pronichev im Kader der Essener. „Für Maxim ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Wir haben intern angesprochen, was sich ändern muss, damit er seine Chance bekommt. Er hat über den kompletten Zeitraum keinen Stunk gemacht. Wir würden uns freuen, wenn er die passende Reaktion auf dem Platz zeigen würde. Für ihn kann es eine Riesen-Chance sein“, erklärte Neidhart bereits am Freitag im Vorfeld der Partie.

Die Aufstellungen

RWE: Davari - Neuwirt, Herzenbruch, Heber, Hildebrandt, Grote, Condé, Harenbrock, Kefkir, Lewerenz, Engelmann.

Schalke U23: Zadach - Hanraths, Frölich, Ezeh, Flick, Idrizi, Berisha, Matter, Barnes, Awassi, Candan.

Hier geht's zum Live-Ticker: