Live! 6:1 für RWE! Simon Engelmann überragt gegen Wuppertal

Essen. Ohne Torwart Daniel Davari geht es heute ab 19.30 Uhr gegen den Wuppertaler SV. Der RWE-Schlussmann wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Kurz vor dem Regionalliga-West-Spiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem Wuppertaler SV gab der Gastgeber bekannt, dass sich Daniel Davari in Isolation befindet. Der Grund: Bei den planmäßigen Covid-19-Tests der Spieler und des Trainer- und Betreuerteams von RWE wurde der Torhüter am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Der 32-Jährige hat sich daraufhin unverzüglich in häusliche Isolation begeben. Alle weiteren Tests der Mannschaft und des Staffs fielen negativ aus – genauso wie eine zusätzliche freiwillige Testreihe von Mannschaft und Staff am heutigen Spieltag. Das Spiel gegen den Wuppertaler SV kann also stattfinden.

Nach intensiver Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Essen, einer Prüfung der Einhaltung der Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen sowie der Nachverfolgung möglicher Infektionsketten musste sich ein weiterer Spieler sicherheitshalber bis auf weiteres in Quarantäne begeben, heißt es weiter in der RWE-Mitteilung.

