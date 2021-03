Live! 1:0! RWE-Torjäger Engelmann bestraft Patzer von RWO-Torwart

Oberhausen. An diesem Samstag kommt es in der Regionalliga zum Derby zwischen Rot-Weiß Oberhausen und Rot-Weiss Essen. Hier geht es zu unserem Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen hat am Mittwoch einen schweren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg hinnehmen müssen. Beim Tabellenletzten RW Ahlen unterlag RWE mit 1:2 - eine Blamage. Es war die dritte Auswärtsniederlage in Folge für die Mannschaft von der Hafenstraße, die nun sieben Punkte Rückstand auf die U23 des BVB hat. Die Dortmunder haben ein Spiel mehr ausgetragen und treten heute bei der U23 von Fortuna Düsseldorf an. Zum Live-Ticker der BVB-Partie geht es hier:

Heute geht es für Essen nach Oberhausen, zum ewigen Revierrivalen. Anstoß im Stadion Niederrhein ist um 14 Uhr. RWE-Sportchef Jörn Nowak, der vor zwei Jahren von den Kleeblättern nach Essen wechselte, nimmt die Mannschaft vor dem Derby in die Pflicht: "Wir müssen weiter hart an uns arbeiten und das notwendige Quäntchen Glück wieder erzwingen. Jetzt ist jeder Einzelne gefragt, wieder einen Schritt mehr zu machen", sagte Nowak im Interview mit dieser Redaktion.

RWE: Kevin Grund fällt in Oberhausen aus

Essens Cheftrainer Christian Neidhart nimmt im Vergleich zur 1:2-Pleite bei Rot Weiss Ahlen insgesamt vier Änderungen in seiner Startelf vor: Felix Herzenbruch, Cedric Harenbrock, Steven Lewerenz und Jan Neuwirt beginnen anstelle von Alexander Hahn (5. Gelbe Karte), Isaiah Young (Bank), Felix Weber (nicht im Kader) und Kevin Grund, der aufgrund von Knieproblemen kurzfristig im RWE-Aufgebot fehlt.

