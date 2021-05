Live! 0:2! RWE mit großen Problemen - Grote vergibt Elfer

Köln. Rot-Weiss Essen muss in der Regionalliga bei der U23 des 1. FC Köln ran. Ein Sieg ist im Aufstiegsrennen Pflicht. Der Live-Ticker.

Vier Tage nach dem Aus im Niederrheinpokal gegen den SV Straelen geht es für Rot-Weiss Essen in der Regionalliga weiter. Ein Auswärtsspiel bei der U23 des 1. FC Köln steht an. Im Kampf um den Aufstieg in die 3. Liga ist ein Sieg für die Essener Pflicht.

RWE-Coach Neidhart spielt mit der gleichen Elf wie im letzten Liga-Spiel gegen Aachen. Im Vergleich zum Niederrheinpokal-Aus gegen Straelen werden Dorow und Lewerenz von Young und Kefkir ersetzt.

Aufstellung RWE: Davari - Kehl-Gomez, Heber, Herzenbruch, Grund - Condé, Grote - Young, Pronichev, Kefkir - Engelmann.

