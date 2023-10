Kommt das MSV-Derby zur perfekten Zeit für Rot-Weiss Essen? Das sagt Dabrowski

Essen. Rot-Weiss Essen siegt weiter, prächtige Laune – und beim MSV Duisburg liegen die Nerven blank. Dabrowski spricht über den 2:1-Sieg und das Derby.

„Wir sind so aufgetreten, wie man sich Rot-Weiss Essen an der Hafenstraße vorstellt“, sagte Christoph Dabrowski prächtig gelaunt nach dem 2:1 (2:1)-Sieg gegen den 1. FC Saarbrücken – RWE geht mit Rückenwind in das Derby beim MSV Duisburg.

Gegen die Saarländer zeigte Rot-Weiss am Sonntag vor allem in der ersten halben Stunde eine ganz starke Leistung. Isi Young und Leonardo Vonic brachten die Essener in Führung, verdientermaßen. „In den ersten 25, 30 Minuten haben wir hervorragenden Fußball geboten“, so Trainer Dabrowski. Dominant, Ball und Gegner laufen gelassen, damit war er zufrieden.

Rot-Weiss Essen: Dabrowski lobt Young und Vonic

Der 45-Jährige lobte die Torschützen: „Es freut mich ungemein, nicht nur für Isi, der immer einen großen Aufwand betreibt. Leo hat die Leistung, die er in Dortmund gezeigt hat, bestätigt. Man sieht, dass er Bälle fest macht und für Torgefahr sorgt.“

Das Spiel wurde aber offener, Saarbrücken kämpfte sich zurück und erzielte den Anschlusstreffer. Danach investierte der Gast alles. Ein paar gute Angriffe waren dabei, Großchancen aber kaum, während die Essener die Konter nicht sauber genug ausspielten. Fehlpässe, Haareraufen, Bangen – das war die zweite Halbzeit. Hätte sein Team „sauberer“ gespielt, wäre es keine Zitterpartie gewesen, aber: „Wir haben es bedingungslos verteidigt und waren der verdiente Sieger. Ich bin rundum zufrieden, dass wir das Dortmund-Spiel bestätigen konnten“, sagte Dabrowski.

Die zwei Klatschen gegen Unterhaching und Verl hat RWE durch die Siege gegen Dortmund und Saarbrücken vergessen lassen. Sechs Punkte, gute Form, super Stimmung – jetzt wartet der MSV Duisburg, bei dem die Nerven blank liegen. Tabellenletzter sind die Meidericher, die schon den Trainer gewechselt haben, bislang war das nicht von Erfolg gekrönt: Boris Schommers verlor seine ersten beiden Spiele mit dem MSV.

RWE-Trainer Dabrowski warnt: Bloß nicht locker lassen

Also kann das Derby am kommenden Samstag für Rot-Weiss Essen doch nur zur richtigen Zeit kommen, nicht wahr? „Wir können uns heute kurz freuen, aber die Dritte Liga ist gnadenlos“, antwortete Dabrowski. Es ergebe keinen Sinn, locker zu lassen.

„Die Herausforderung wird sein, diese Leistung konstant abzurufen. Wir dürfen nicht von unserem Weg abweichen, wir müssen mutig spielen, dann sieht man, wozu wir in der Lage sind. Wenn man nur fünf Prozent nachlässt, hat man keine Chance – das haben wir gegen Unterhaching und Verl gesehen“, warnte der Coach. Die Vorfreude auf das Duell, die sei aber natürlich riesengroß.

